KBC 14: बॉलीवूडचे शहंशाह अमिताभ बच्चन आपल्या केबीसी शो मुळे नेहमीच चर्चेत पहायला मिळतात. अमिताभ नेहमीच आपल्या शो मध्ये अनेक गोष्टींचा खुलासा करताना दिसतात. ते अनेकदा आपल्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनेक गोष्टी बोलून दाखवतात. गेल्या एका भागात अमिताभनी एक मोठा खुलासा केला होता. मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांच्या कौन बनेगा करोडपती शो च्या २२ वर्षाच्या इतिहासात डॉ. समित सेन पहिले स्पर्धक असतील,जे अंदमान -निकोबार द्वीप समूहावरनं आले असतील. अमिताभनी स्वतः याविषयी माहिती देत आपणही एकदा इथं गेलो आहोत असं यावेळी नमूद केलं.(KBC14: this happened first time in 22 years on Kbc 14)

बिग बी म्हणाले, ''केबीसीच्या २२ वर्षांच्या इतिहासात डॉ. समित अंदमान निकोबारहून आलेले पहिले स्पर्धक आहेत''. २८ वर्षीय समित राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज नवी दिल्लीतून मायक्रोबायोलॉजीमध्ये मास्टर करत आहेत. त्यांनी अमिताभना सांगितलं की त्यांचे होम टाऊन असलेल्या पोर्ट ब्लेअरमध्ये टी.व्हीवर खूप कमी चॅनल दाखवले जातात,लोकांना केबीसी पहायचं असतं पण पाहता येत नाही या कारणानं. एकदा अमिताभ तिथे आल्याची अफवा देखील पसरली होती असं समित म्हणाले. यावर अमिताभनी मान हलवली आणि म्हटलं की,''हो,एकदा मी आलो होतो''.

त्यानंतर डॉ.समित सेन यांनी तिथल्या सेंटिनस द्वीप संदर्भात भाष्य केलं. ते माहिती देताना म्हणाले,''१९४३ सालात जेव्हा स्वांतत्र्य सेनानी सुभाष चंद्र बोस यांनी द्वीपसमुहांची घोषणा केली अन् द्वीप समूहावर सर्वप्रथम भारताचा झेंडा फडकावला, तेव्हा ते पहिलं भारतीय क्षेत्र ठरलं होतं जे ब्रिटिशांच्या शासनातून मुक्त झालं''.

डॉ.समित सेन पुढे म्हणाले, ''अंदमान आणि निकोबार द्वीप समुह माझी ओळख आहेत कारण मी तिथे जन्मलो. आणि नॅशनल टेलीव्हिजनवर द्वीप समुहांचे प्रतिनिधित्व करताना मला खूप अभिमान वाटत आहे. केबीसीच्या हॉट सीटवर बसून खेळणं माझ्यासाठी स्वप्नापेक्षा कमी नाही. अमिताभ बच्चनसमोर बसणं आणि माझ्या होमटाऊन विषयी बोलणं माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. माझ्या कायम लक्षात राहील ही आठवण''. डॉ. समित सेन यांच्याकडून द्वीप समुहांचा इतिहास ऐकताना अमिताभ एवढे भारावले होते की ते शांत राहून केवळ समित यांना ऐकत होते.