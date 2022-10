Soni Razdan: बॉलीवूडमध्ये असे अनेक कपल आहेत ज्यांच्यात प्रेम झालं,मग लग्न केलं आणि मग घटस्फोट घेतला...पण काही कपल असेही आहेत जे नात्यातील दुराव्यासोबतच संसाराचा रहाटगाडगा ओढताना दिसतात,तर काहींना नातं जोडल्याचा पश्चातापही होतो. अनेकांना आपलं हे नातं नकोसं वाटतं. असंच झालं होतं आलिया भट्टची आई अभिनेत्री सोनी राझदानसोबत.

ही तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा सोनी राझदान यांनी दोन मुलांचे वडील असलेल्या महेश भट्टवर प्रेम केलं आणि लग्न केलं होतं. एक वेळ होती जेव्हा सोनी राझदान यांच्याविषयी महेश भट्टच्या पहिल्या पत्नी किरण भट्ट यांच्या मनाच खूप राग होता. पूजा भट्ट तर सोनी राझदानला डोळ्यासमोर पाहणं देखील पसंत करत नव्हती.(Soni razdan felt guilty on marrying mahesh bhatt...)

सोनी राझदान यांचा २५ ऑक्टोबरला ६६ वा वाढदिवस आहे. या निमित्तानं त्यांच्या आयुष्यातील एका महत्त्वाच्या गोष्टीविषयी जाणून घेऊया. या घटनेनं सोनी राझदान यांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम केला होता. सोनी राझदान ८० आणि ९० च्या काळातल्या प्रसिद्ध अभिनेत्री. त्यांनी काही सिनेमे देखील दिग्दर्शित केले होते.

सिनेमाच्या निमित्तानं एकत्र काम केल्यानं महेश भट्ट आणि सोनी राझदान यांच्यात प्रेमाचं नातं फुललं. त्यावेळी महेश भट्ट यांचे लग्न झाले होते आणि त्यांना दोन मुलं देखील होती. महेश भट्ट यांनी लॉरेन ब्राइट यांच्याशी लग्न केले होते. लॉरेन ब्राइट या महेश भट्ट यांच्या बालमैत्रिण होत्या.

लॉरेन ब्राइट यांच्याशी अनेक वर्षाचं प्रेमाचं नातं असूनही महेश भट्ट सोनी राझदान यांच्यात गुंतले. सोनी राझदानचं देखील महेश भट्ट यांच्यावर खूप प्रेम होतं,पण त्यांची पहिली पत्नी किरण भट्टचं मात्र त्यांना टेन्शन आलं होतं.

Soni razdan felt guilty on marrying mahesh bhatt... (small puja Bhatt In this Photo)

सोनी राझदान यांनी २४ वर्षांपूर्वी सिमी ग्रेवालच्या शो मध्ये बोलून दाखवलं होतं की कसं महेश भट्ट यांच्यासोबत त्यांचं रिलेशनशीप सुरु झालं आणि त्यावेळी त्यांची पहिली पत्नी किरण भट्ट कशा त्यांच्यावर नाराज होत्या. त्याच शो मध्ये महेश भट्ट यांनी देखील आपल्या रिलेशनशीपविषयी आणि वैयक्तिक आयुष्याविषयी अनेक खुलासे केले होते.

सोनी राझदानला सिमी ग्रेवालनं जेव्हा विचारलं होतं की महेश भटट्च्या पहिल्या पत्नीविषयी,मुलांविषयी त्यांच्या मनात राग होता का,तेव्हा सोनी राझदान म्हणाल्या होत्या,'' काही काळ माझ्याविषयी ते सगळे नाराज होते,पण जसा काळ पुढे सरकला तो राग कमी होत गेला. आता आमच्यात खूप चांगलं नातं आहे. पण सुरुवातीच्या दिवसांत खूप भांडणं झाली. जेव्हा आमचं लग्न नव्हतं झालं तेव्हा खूप प्रॉब्लेम्स होते. पण जेव्हा लग्न झालं,त्यानंतर हळूहळू आमच्या नात्यातही प्रेम निर्माण झालं''.

Soni razdan felt guilty on marrying mahesh bhatt...(Mahesh Bhatt with his first wife in this photo)