kedar shinde birthday: केदार शिंदे यांच्यासाठी राज ठाकरे म्हणजे.. वाचा त्यांच्या मैत्रीचा भन्नाट किस्सा

kedar shinde: दिग्दर्शक केदार शिंदे यांचा आज वाढदिवस. मराठी रंगभूमीवर विक्रमी प्रयोग करणारा दिग्दर्शक अशी त्यांची ख्याती आहे. त्यांचं सही रे सही असो किंवा दामोदर पंत प्रत्येक नाटक ही वेगळे ठरले. हाच वेगळेपणा त्यांनी चित्रपटात जपत अक्षरशः धुमाकूळ घातला. जत्रा, अगं बाई अरेच्चा ही चित्रपट अविस्मरणीय ठरले. लवकरच त्यांचे 'बाईपण देगा देवा' आणि 'महाराष्ट्र शाहीर' ही दोन चित्रपट येऊ घातले आहेत. त्यांच्या प्रत्येक कार्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सोबत असतात, म्हणूनच आज त्यांच्या वाढदिवासाच्या निमित्ताने जाणून घेऊया केदार आणि राज यांच्या मैत्रीचा किस्सा..

केदार शिंदे आज आपला 50 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. केदार आणि राज ठाकरे अत्यंत घनिष्ट मित्र आहेत. पण सुरवातीला अशी मैत्री नव्हती. किंबहुना केदार ही राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी प्रचंड आतुर होते. या माणसासोबत फक्त एक फोटो मिळावा म्हणून ते धडपड करत होते, पुढे अशी मैत्री झाली की राज आणि केदार ही समीकरणच झाले.

राज आणि केदार यांच्या (kedar shinde) मैत्रीला थोडी थोडकी नाही तर तब्बल २० वर्षे झाली आहे. या २० वर्षात हि मैत्री इतकी बहरत गेली आज त्यांचे रक्ताच्या नात्यांहून अधिक संबंध आहेत. एक काळ असा होता कि केदार शिंदे हे रंगभूमीवर येऊ घातले आणि राज ठाकरे हे राजकारणात झंजावातासारखे सक्रिय काम करत होते. केदार यांना पहिल्यापासूनच राज यांचे नेतृत्व भावले होते. त्यावेळी शाहीर साबळेंसोबत लोकधारा आणि नाटकाच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या केदार शिंदेंना राज यांचे जणू वेडच लागले होते.

राज यांच्यासोबत एक फोटो मिळावा म्हणून त्यांनी प्रचंड आटापिटा केला. अखेर फोटो मिळाला आणि राज यांनी केदार यांची विचारपूस केली. पुढे नाटकाच्या निमित्ताने केदार आणि राज यांच्यातील मैत्री वाढली. केदार यांची लिखानाची, दिग्दर्शनाची पद्धत आवडल्याने राज स्वतः केदार यांचे अनेकदा कौतुक करत. केदारच्या उमेदीच्या काळात राज यांनी त्यांना मोठा पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील मैत्री बहरत गेली आणि दोघेही सध्या खूप जवळचे मित्र आहेत. एवढेच नव्हते तर केदार यांच्या आगामी 'महाराष्ट्र शाहीर' या चित्रपटाचे पोस्टर अनावरण देखील राज यांच्या हस्तेच झाले होते.