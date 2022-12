By

KGF Fame Yash now comment on bollywood vs tollywood: बॉलीवूड विरुद्ध टॉलीवूड असा वाद अजुन काही संपलेला नाही. यंदाच्या वर्षात हा वाद सर्वाधिक चर्चेत होता. टॉलीवूडनं तर बॉलीवूडच्या चित्रपटांना वर मान काढू दिलेली नाही. बॉक्स ऑफिसवर देखील टॉलीवूडचाच वरचष्मा दिसून आला आहे. यासगळ्यात केजीएफचा स्टार अभिनेता यशची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

यशनं एका मुलाखतीतून त्याला आगामी वर्षात कोणाचा वरचष्मा राहिल असे विचारण्यात आले होते.यावर त्यानं दिलेलं उत्तर हे चर्चेत आलं आहे. यापूर्वी टॉलीवूडच्या अनेक अभिनेत्यांनी बॉलीवूडला लक्ष्य करत आपल्याला आपल्याच भाषेतील चित्रपटात काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. प्रसिद्ध अभिनेता महेश बाबूनं तर मला रोल मिळत असूनही बॉलीवूडमध्ये काम करण्याची इच्छा नाही. असे सांगून मोठी खळबळ उडवून दिली होती.

गेल्या वर्षी पुष्पा, केजीएफ, वल्लीमाई, आरआरआऱ, विक्रम, राधेश्याम, जय भीम, यासारख्या वेगवेगळ्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई केली होती. या तुलनेत बॉलीवूडच्या ब्रम्हास्त्र, गंगुबाई काठियावाडी आणि कार्तिक आर्यनच्या भुलभुलैय्या २ ने समाधानकारक कामगिरी केली होती. यासगळ्यावर यशनं प्रतिक्रिया दिली आहे. यशची ती प्रतिक्रिया अनेकांच्या जिव्हारी लागली आहे.

टॉलीवूडचा वाढता प्रभाव हा बॉलीवूडसाठी देखील धोकादायक असल्याचे अनेकांनी म्हटले होते. त्यात सलमान खान, आमिर खान यांनी देखील आगामी काळात आपल्याला काय करावे लागेल याविषयी प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्या सगळ्यात यशच्या प्रतिक्रियेनं अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

यश म्हणतो, मला वाटतं पुढील वर्ष देखील हे टॉलीवूडचेच असेल. आम्ही फारसे अॅक्टिव्ह नव्हतो. त्यामुळे आम्हाला आमच्यातील टँलेंट दाखवण्याची संधी मिळाली नाही. आता ती मिळते आहे. याचा अभिमान आहे. आम्हाला आमचे लक्ष्य गाठायचे आहे. जे आम्ही सगळ्यांनी मिळून ठरवले आहे. प्रेक्षकांचे सहकार्य तर आहेच.

आमची फिल्म इंडस्ट्री किती महान आहे हे अनेकांना दाखवून दयायचे आहे.त्यामुळे येत्या काळात काहीही झालं तरी दिमाखदार कामगिरी करणारचं. असा निर्धार यशनं बोलून दाखवला आहे.