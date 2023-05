Kiran Mane: तेव्हा वारीतल्या दिंड्या दर्ग्यात विसावतात.. 'त्र्यंबकेश्वर' प्रवेश प्रकरणावर किरण माने रोखठोक

By

kiran mane on trimbakeshwar temple matter: सध्या महाराष्ट्रात 'त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रवेश' प्रकरण चांगलंच तापलं आहे. नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वर देवस्थान येथे स्थानिक गावकऱ्यांचा संदल सुरू होता. यावेळी प्रथेप्रमाणे तिथल्या मुस्लिम बांधवांनी महादेवाला धूप दाखवला.

पण परंतु यावर आता चांगलंच वातावरण तापलं आहे. हिंदुत्ववादी संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. मुस्लिम समाजातील लोकांनी मंदिरात प्रवेश केला म्हणून मंदिराचे शुद्धीकरण करण्यात आले.

एकीकडे हिंदुत्ववादी संघटना, ब्राह्मण महासंघ यावरून पेटून उठले आहेत. काही लोक हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कृत्यावर सडकून टीका करत आहे. या महाराष्ट्रात हिंदू मुस्लिम एकतेची परंपरा असताना चुकीचा संदेश देऊ नका, माणसामाणसात द्वेष परसवू नका, असे सांगितले जात आहे.

याच प्रकरणावर किरण माने यांनी पंढरीच्या वारीचे उदाहरण देऊन अत्यंत सडेतोड आणि कान टोचणारी पोस्ट शेयर केली आहे. महाराष्ट्रात हिंदू मुस्लिम एकतेचं प्रतीक वर्षानुवर्षे वारीतून चालत आलं आहे याचं उत्तम प्रमाण किरण माने यांनी दिलं आहे.

किरण माने म्हणतात. ''वारी' ही लै लै लै नादखुळा गोष्ट हाय. खणत गेलं तर मानवतेचा खजिना सापडतो. आपल्या संतांनी असंच 'टाईमपास' म्हणून वारी आणि किर्तनपरंपरा सुरू केली नाय. माणसामाणसातले सगळे भेदभाव नष्ट करणारा खतरनाक विद्रोह होता तो.''



''...याचं जगात भारी उदाहरण म्हणजे पैठणचा हजरत इद्रिस हुसैनी सय्यद सादात दर्गा ! संत एकनाथांच्या पालखीसाठी जाणाऱ्या किंवा नाथषष्ठीसाठी आलेल्या दिंड्या याच दर्ग्यात मुक्कामाला थांबत्यात. तिथले मुस्लिम बांधव सगळ्या वारकऱ्यांची लैच प्रेमानं, उत्साहानं सेवा करत्यात. या मुक्कामात आपले वारकरी दर्ग्याला भक्तीभावानं पूजत्यात. मुस्लिम बांधवांकडनं आपल्या वारकर्‍यांना जेवण दिलं जातं.''



''...विशेष म्हणजे या काळात ह्या दर्ग्यात नमाज आणि भजन दोन्ही 'अदा' होतं ! ज्यावेळी मुस्लिम बांधवांच्या नमाजाची वेळ होते त्यावेळी वारकरी आपले भजन थांबवून ब्रेक घेत्यात आणि नमाज पूर्ण झाला की वारकरी परत भजन कंटिन्यू करत्यात !! एरवी सहज दर्शनाला पैठणला गेलेला वारकरी मज़ारीवर माथा टेकूनच येतो. जे मुस्लीम भाविक दर्ग्यात येत्यात, ते एकनाथ महाराजांचं दर्शन घेतल्याशिवाय जात नाहीत.''





''संत एकनाथ महाराज आणि हजरत इद्रिस हुसैनी या दोन्ही महामानवांना या सलोख्याच्या वारीतनं आपल्या सगळ्यांना कायतरी 'मेसेज' द्यायचाय. तो आपण समजून घेतला पायजे.''



''ज्ञानेश्वरांनी सुरू केलेला 'भूतां परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे' हा विचार नामदेव, तुकोबारायांपास्नं आपल्या सगळ्या संतांनी अंगीकारला... तीच परंपरा आपल्या आज्ज्या-पणज्यांनी, बापजाद्यांनी जोपासत आपल्यापर्यन्त आणलीय. ती फुकून आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या मनामेंदूत नफरतीचं विष पेरायचं, का आपल्या बापजाद्यांचा वारसा समृद्ध करायचा हे आपलं आपण ठरवायचंय. आपल्या धडावर 'आपलंच' डोकं हाय...'' अशा शब्दात किरण माने यांनी सर्वांचे कान टोचले आहेत.