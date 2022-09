Katrina Kaif on her marriage with vicky kaushal: कतरिना कैफ(Katrina Kaif) आणि विकी कौशल(Vicky kaushal) हे बॉलीवूडमधील क्यूट,हॅप्पी कपलपैकी एक. जिथे जातील तिथं सध्या दोघंही लाइमलाइट खेचून घेतायत. यांच्या लग्नाच्या बातम्या आणि त्यानंतरचे सगळे सोहोळे कितीतरी दिवस बातम्यांच्या हेडलाईनमध्ये झळकत होते. अनेकांना तर कतरिना-विकीचं जुळलं कसं,कधी यावर अगदी आतापर्यंत प्रश्न पडताना दिसत आहेत. करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण7' शो मध्ये विकी-कतरिनानं आपल्या लव्हलाईफ-लग्नाविषयी पहिल्यांदा खुलासा करत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्यात कतरिनानं विकीसोबतचं नातं,लग्न यावर जे विधान केलं आहे त्यानं सगळ्यांनाच हैराण करुन सोडलं आहे. कतरिना म्हणाली,''विकी माझ्या विचारातही नव्हता,फक्त माझ्या नशिबात तोच होता म्हणून आमचं लग्न झालं..'',असंच सहज म्हणून गेली कतरिना अन् लगोलग चर्चा रंगली. चला,सविस्तर जाणून घेऊया नेमकं काय म्हणाली आहे मिसेस. कौशल?(Koffee With karan7: Vicky Kaushal was never on my radar- Katrina Kaif)

'कॉफी विथ करण 7' च्या १० व्या एपिसोडमध्ये कतरिना आली होती. तिच्यासोबत ईशान खट्टर आणि सिद्धार्थ चतुर्वेदी देखील त्या एपिसोडमध्ये आले होते. या एपिसोडमध्ये कतरिनानं करणसमोर विकी आणि आपल्या नात्याविषयी अनेक गोष्टी स्पष्टपणे बोलून दाखवल्या. ती चक्क म्हणाली, ''विकी माझ्या विचारातही नव्हता,बस्सं माझ्या नशिबात होता म्हणून आमचं लग्न झालं. पण जे नशिबात लिहिलं होतं माझ्या ते चांगलं होतं असं मी आता म्हणेन''.

कतरिना पुढे म्हणाली,''मी विकीविषयी फक्त ऐकून होते. म्हणजे अशा नावाचा अभिनेता आहे वगैरे बस्स. पण कधी त्याला भेटण्याचा योग नव्हता आला, ना कधी त्याच्यासोबत कामाचा योग आला होता. पण जेव्हा आम्ही भेटलो,त्या पहिल्या भेटीतच त्याने मला जिंकून घेतलं''.

''झोया अख्तरच्या घरी आमची पहिली भेट झाली. आणि तिच पहिली व्यक्ती होती जिनं माझ्या मनात विकीविषयी खूप चांगल्या गोष्टी पेरल्या. झोयाच्या त्या पार्टीतच आमच्यातील सूर जुळले. त्यामुळे मी आमच्या नात्याविषयी म्हणेन, आमचं नातं जुळलं हे अगदी आमच्याही नकळत,ध्यानी-मनी नसताना''. कतरिना पुढे आपल्या नात्याविषयी थोडं स्पष्टच बोलली. ''माझ्या नशिबात विकी होता,आणि जे माझ्या नशिबात होतं ते चांगलंचं होतं. त्यावेळी खूप गोष्टी अचानक घडतायत असं मला वाटत होतं,अनेकदा वाटायचं...नाही हे खरं नाहीय. पण हो, ते घडत होतं,आणि माझ्याही नकळत मी त्यात बांधले गेले''.