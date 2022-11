Lara dutta: आपल्या २६ वर्षांच्या करिअरमध्ये लारा दत्ता गेल्या पाच वर्षात इंडस्ट्रीत काम करण्यात जरा जास्तच बिझी दिसतेय. लारानं पुन्हा मोठ्या जोमात इंडस्ट्रीत काम करण्यास सुरुवात केली आहे. सिनेमापासून वेब सीरिजमध्ये बिझी असणाऱ्या लारा दत्ताचं म्हणणं आहे की वाढत्या वयानं मला अनेक भूमिका करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे आणि म्हणूनच मी आज खूप बिझी दिसतेय. (Lara Dutta interview on growing older i do not need to fit into any box anymore)

एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत लारा म्हणाली की,''आता मी बिझनेस वुमन,आई,बायको आणि एक अभिनेत्री म्हणून वेगवेगळ्या भूमिका साकारतेय. आणि या सगळ्या भूमिका साकारताना मला कधी एका गोष्टीसाठी दुसऱ्या गोष्टीचा त्याग करावा लागला नाही''. या मुलाखतीत लारानं आपल्या सिनेकरिअर संदर्भात मनमोकळेपणानं भाष्य केलं.

लारा दत्ताने ओटीटी प्लॅटफॉर्मविषयी भाष्य करताना सांगितले की,''ओटीटीनं कलाकारांसाठी खूप संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मला वाटतं की मी खरं तर आता माझ्या करिअरमध्ये खूप चांगलं काम करत आहे. मी माझ्या प्रोफेशनल जर्नीमधील एक चांगली फेज आता एन्जॉय करतेय. जे सिनेमे आणि शो मी आता करतेय, त्यात मी खूप एक्सायटिंग आणि चॅलेंजिग रोल आता निवडू शकतेय''.

लाराला जेव्हा विचारलं गेलं की, 'वय कुठे भूमिकांच्या आड येतं का?',तेव्हा ती म्हणाली,''मी माझ्या वाढत्या वयाकडे मला मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या रुपात पाहते. मला आता स्वतःला कोणत्या एका कॅटेगरीत फीट करण्याची गरज वाटत नाही. सिनेमातील मुख्य अभिनेत्री आणि माजी मिस युनिव्हर्स म्हणून मला आजही सगळे ग्लॅमरस रुपातच पाहण्याची इच्छा ठेवून आहेत. पण वाढत्या वयामुळे मला भूमिका निवडण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं आहे, हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे.''