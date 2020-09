दिशा सालियनच्या शेवटच्या कॉलचं सत्य उघडकीस, १०० नंबरवर नाही तर 'या' व्यक्तीला केला होता शेवटचा कॉल

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूत मृत्युच्या काही दिवसांआधी त्याची एक्स मॅनेजर दिशा सालियनचा देखील मृत्यु झाला होता. तिचा मृत्यु आत्महत्या केल्यामुळे झाल्याचं सांगितलं गेलं मात्र अनेक लोकांचं असं म्हणणं होतं की दिशाने आत्महत्या केली नाही तिचं सुशांतच्या प्रकरणाशी काहीतरी कनेक्शन नक्की आहे. नुकतीच अशी माहिती समोर आली होती की दिशाने तिच्या मोबाईलवरुन शेवटचा फोन १०० नंबरवर केला होता. मात्र पोलिसांनी ही अफवा असल्याचं म्हणत याबाबतचं पूर्ण सत्य सांगितलं आहे.

मुंबई पोलिसांनी या १०० नंबर डायलचं रहस्य सांगितलं आहे. यावर त्यांनी अधिकृतरित्या स्टेटमेंट दिलं आहे. मुंबई पोलिसांनी म्हटलं आहे की 'दिशा सालियनने शेवटचा फोन १०० नंबरवर केला नव्हता तर तिची मैत्रीण अंकिताला फोन केला होता. दिशाने शेवटच्या क्षणी १०० नंबर डायल केला होता ही बातमी पूर्णपणे चूकीची आहे.'

दिशा सालियनचा मृत्यु ८ जूनला झाला होता. दिशा सुशांतची एक्स मॅनेजर होती. तर दिशानंतर १४ जूनला सुशांतने आत्महत्या करुन त्याचं जीवन संपवलं होतं. अशातंच सोशल मिडियासोबतंच अनेक जणांचं आणि सेलिब्रिटींचं म्हणणं आहे की सुशांत आणि दिशा यांच्या मृत्युचं एकमेकांसोबत काहीतरी कनेक्शन आहे. सोशल मिडियावर यूजर्सचं म्हणणं आहे की याचा तपास नीट व्हायला हवा जो मुंबई पोलिसांनी योग्यरित्या केलेला नाही.

The last call from Disha Salian's phone was made to her friend Ankita. The claims that she tried to dial 100 the last time, is false: Mumbai Police official #SushantSinghRajput's former manager Disha Salian was found dead on June 8 in Mumbai.

— ANI (@ANI) September 18, 2020