Oscar 2020 : ऑस्करवर 'पॅरासाईट'चे वर्चस्व; पाहा कोणाला मिळाले पुरस्कार

लॉस एंजेलिस : जगातील प्रसिद्ध आणि प्रतिष्ठीत अशा ऑस्कर पुरस्कार वितरणाचा भव्यदिव्य सोहळा आज (ता. १०) लॉस एंजेलिसमधल्या डॉल्बी थिएटरमध्ये पार पडला. ऑस्करचे यंदाचे ९२वे वर्ष असून दिग्गजांनी या पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थिती लावली होती. दक्षिण कोरियाच्या 'पॅरासाईट' चित्रपटाने यंदाच्या ऑस्करवर आपली मोहोर उमटवली, तर सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार 'जोकर'फेम हॉकिन फिनिक्सला मिळाला. सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार रेनी जेल्वेगरला जुडी या चित्रपटासाठी मिळाला, तर सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनासाठी पॅरासईट चित्रपटाचे दिग्दर्शक बाँग जून हो यांना पुरस्कार मिळाला.

Oscar 2020 : ऑस्करलाही भावला जोकर; जोकीन फिनिक्स ठरला सर्वोत्कृष्ठ अभिनेता

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020