'महाभारत'मध्ये देवराज इंद्रची भूमिका साकारणाऱ्या सतीश कौल यांचं निधन

हिंदी आणि पंजाबी चित्रपटांमधील ज्येष्ठ अभिनेते सतीश कौल यांचे निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते. त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. निर्माते अशोक पंडित यांनी ट्विट करत याबद्दलची माहिती दिली. सतीश कौल यांनी जवळपास ३०० हिंदी आणि पंजाबी चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या होत्या. 'महाभारत' या पौराणिक मालिकेत त्यांनी देवराज इंद्रची भूमिका साकारली होती. याशिवाय 'सर्कस' आणि 'विक्रम वेताल' या मालिकांमध्येही त्यांनी काम केलं. गेल्या वर्षी लॉकडाउनमध्ये त्यांना प्रचंड आर्थिक समस्यांना सामोरं जावं लागलं होतं.

लुधियानात एका छोट्या भाड्याच्या घरात ते राहत होते. त्याआधी ते वृद्धाश्रमात राहत होते. औषधं, भाज्या आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठीही त्यांना आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांनी चित्रपटसृष्टीला मदतीचं आवाहन केलं होतं. "अभिनेता असताना माझ्यावर लोकांनी भरभरून प्रेम केलं. पण मला आता एक माणूस म्हणून मदतीची गरज आहे", असं ते म्हणाले होते.

Sad to know about the demise of well known actor of Hindi & Punjabi films Satish Kaul in #Ludhiyana due to #COVID19 .

He was unwell since a long time .

Heartfelt condolences to his family & near ones .

ॐ शान्ति ! pic.twitter.com/vnyP7X8Iyl

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) April 10, 2021