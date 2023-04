Maharashtra Shaheer: आणि भर मंचावर अंकुश चौधरीच्या डोळ्यात आलं पाणी.. जुन्या आठवणींमध्ये भावुक

Ankush Chaudhari News: लवकरच महाराष्ट्र शाहीर सिनेमातून अंकुश चौधरी भेटीला येतोय. अंकुश या सिनेमात शाहीर साबळेंची भूमिका साकारत आहे.

अंकुश सध्या स्टार प्रवाहवरील मी होणार सुपरस्टार जल्लोष ज्युनियर्सचा शो मध्ये परिक्षकाच्या भूमिकेत आहे.

अंकुश छोटया दोस्तांना त्याच्या खास शैलीत मार्गदर्शन करत असतो. याच मंचावर एका डान्स परफॉर्मन्सने अंकुशच्या डोळ्यात पाणी आलं.

(maharashtra shaheer fame marathi actor Ankush Chaudhari eyes got teary on stage.. Emotional in old memories)

अंकुश चौधरी... मराठी सिनेसृष्टीचा सुपरस्टार. चाळीतील सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधून अभिनयाचा श्रीगणेशा करत अंकुश यांनी नाटक, मालिका आणि सिनेमा या तिन्ही माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप उमटवली.

म्हणता म्हणता प्रेक्षकांचा हा लाडका अभिनेता सुपरस्टार झाला. अंकुश यांचा सुपरस्टार पदापर्यंतचा हा प्रेरणादायी प्रवास ‘मी होणार सुपरस्टार जल्लोष ज्युनियर्सचा’च्या बच्चेकंपनीने आपल्या नृत्यातून सादर केला.

खानदेशच्या प्रथम बोरसे याने नृत्यातून साकारलेला आपला जीवनपट पाहून अंकुश चौधरी भावूक झाले.

प्रथमने सादर केलेल्या परफॉर्मन्सच्या निमित्ताने अंकुश यांच्या अनेक जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला. हा खास परफॉर्मन्स या आठवड्यात पाहायला मिळणार आहे.

मी होणार सुपरस्टार जल्लोष ज्युनियर्सचा या कार्यक्रमाला प्रेक्षकांची भरभरुन पसंती मिळतेय. बच्चेकंपनीचे दमदार परफॉर्मन्सेस, फुलवा खामकर आणि वैभव घुगे यांचं मार्गदर्शन आणि सुपरजज अंकुश चौधरीचा सळसळता उत्साह यामुळे या कार्यक्रमाची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे.

छोट्या दोस्तांचे असेच नवनवे परफॉर्मन्स मी होणार सुपरस्टार जल्लोष ज्युनियर्सचा या शो मध्ये दर शनिवार आणि रविवार रात्री ९ वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर पाहता येतील.

जय जय महाराष्ट्र माझा, येळकोट येळकोट अशा शाहीर साबळे यांनी रचलेली लोकप्रिय गाणी सिनेमात पाहायला मिळणार आहेत.

केदार शिंदे दिग्दर्शित महाराष्ट्र शाहीर सिनेमात अंकुश चौधरी शाहीर साबळेंच्या भूमिकेत झळकणार आहे. २८ एप्रिल २०२३ ला महाराष्ट्र शाहीर सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.