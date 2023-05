Maharashtra Shaheer: 'महाराष्ट्र शाहीर'चा डफ आता OTT वर कडाडणार! कधी, कुठे आणि कसा पाहाल?

By

Maharashtra Shaheer on OTT : गेली एक महिना मराठी मनोरंजन विश्वात केवळ एकाच चित्रपटाची चर्चा आहे ती म्हणजे 'महाराष्ट्र शाहीर'. हा सिनेमा रिलीज झाला आणि सगळीकडे त्याचे कौतुक होऊ लागले.

केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर परदेशातही या चित्रपटाचा डंका वाजला आणि विशेष म्हणजे या चित्रपटातील गाण्यांनी अवघ्या जगाला भुरळ घातली. ज्यांना मराठी भाषाच कळत नाही, असेही लोक या गाण्यांवर मनसोक्त थिराकले.

कलाकार, मान्यवर, समीक्षक सगळ्यांनीच या चित्रपटाची भरभरून प्रशंसा केली. आता या चित्रपटा बाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. लवकरच हा चित्रपट आपल्याला ओटीटी वर पाहता येणार आहे.

महाराष्ट्राच्या मातीतील थोर लोकशाहीर आणि लोकनाट्यकार स्वर्गीय कृष्णराव गणपतराव साबळे उर्फ शाहीर साबळे यांच्या आयुष्यावर आधारित हा सिनेमा आहे.

केदार शिंदे दिग्दर्शित या सिनेमात शाहीर साबळेंच्या भूमिकेत सुप्रसिद्ध अभिनेता अंकुश चौधरी झळकला तर त्यांच्या पत्नीच्या म्हणजेच भानुमती साबळे यांच्या भूमिकेत सना शिंदे होती. सना ही केदार शिंदे यांची कन्या. या चित्रपटातून तिने मराठी मनोरंजन विश्वात पदार्पण केले.

तसेच अनेक दिग्गज कलाकारांनी या चित्रपटात महत्वाच्या भूमिका केल्या आहेत. शुभांगी सदावर्ते, निर्मिती सावंत, अतुल काळे असे अनेक दिग्गज कलाकार या चित्रपटात आहेत.

आता या चित्रपटाच्या बाबतीत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. 'महाराष्ट्र शाहीर' हा चित्रपट आता आपण घरबसल्या पाहू शकतो. कारण लवकरच तो ओटीटीवर येणार आहे. यासंदर्भात केदार शिंदे यांनी एक पोस्ट लिहिली आहे.

'महाराष्ट्र शाहीर' हा सिनेमा येत्या 2 जून रोजी एमेझॉन प्राइम या ओटीटी साईट वर प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे ज्यांनी आतापर्यंत हा चित्रपट पाहिला नाही त्यांच्यासाठी ही पर्वणी असणार आहे.