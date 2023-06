Prithvik Pratap: जातीमुळे मला ५ मुलींनी नाकारलं… हास्यजत्रा फेम अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा..

Maharashtrachi Hasya Jatra: महाराष्ट्राचा लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणून 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम पाहिला जातो. टेन्शनवरची मात्रा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमानी रसिकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत हा कार्यक्रम पाहिला जात असून रसिक मायबाप या कार्यक्रमाला उदंड प्रतिसाद देताहेत. दर्जेदार विषय, विनोदाची आतिषबाजी आणि हास्याचा स्फोट यामुळे या कार्यक्रमाने वेगळीच ऊंची गाठली आहे.

याच 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील एक लोकप्रिय कलाकार म्हणजे पृथ्विक प्रताप. पृथ्विक साध्या सोशल मीडियावर बराच चर्चेत असतो. त्याचा चाहतावर्गही मोठा आहे. पण आज त्याने एक धक्कादायक बाब समोर आणली आहे.



'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमातील अभिनेता पृथ्विक प्रतापने नुकताच एक धक्कादायक खुलासा केला. तो आपल्या नावापुढे आडनाव लावत नाही. त्याबद्दल त्याला एका मुलाखतीत विचारलं तेव्हा तो म्हणाला, मला आजवर पाच मुलींनी जातीमुळे नाकारलं आहे.

तो म्हणाला, 'जेव्हा आपण कुलकर्णी, शिंदे, पाटील अशी आडनावं सांगतो तेव्हा त्यावरून लगेचच आपल्याला जज केलं जातं की तुम्ही कोणत्या जातीचे आहात. मी लहानपणापासून हे पाहिलं आहे. माझ्या जवळचे अनेक मित्र यातून गेले आहेत. पण हा त्रास मला सहन होत नाही.'

'आडनाव पाहून एका विशिष्ट चौकटीत तुम्हाला अडकवलं जातं. मला माझ्या जातीबद्दल कमीपणा वाटतो असं मुळीच नाही. प्रत्येकाला आपल्या जातीचा आदर असतोच. पण आडनाव काढून टाकलं तर तुम्ही त्या व्यक्तीला माणूस म्हणून ट्रीट करता.'

पुढे पृथ्विक प्रताप म्हणाला, 'आपल्याला फक्त नावावरूनच का ओळखले जाऊ नये. आडनाव सांगितलं की लगेचच तुम्ही त्याची जात शोधायला लागता.'

'माझे पाच ब्रेकअप तर याच कारणामुळे झालेले आहेत. तिघी जणींनी तर मला जातीवरून रिजेक्ट केलं. तर चौथी जी माझी गर्लफ्रेंड होती. तिचे आईबाबा आजही माझ्याशी तेवढ्याच आपुलकीने बोलतात, मला त्यांच्या घरी बोलावतात, खाऊ घालतात. सगळं काही छान होतं पण नंतर तिने माझ्या कामावर, माझ्या पगारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.'

' नकार द्यायचा म्हणून ती वेगवेगळी कारणं शोधत होती. पण मग शेवटी तिने आपली जात एक नाही म्हणून नकार दिला. खरं तर अगोदर याच कारणामुळे मला तिघींननी नकार दिला होता हिने केवळ डायरेक्टर नकार न देता गोष्ट फिरवण्याचा प्रयत्न केला.'

'प्रत्येक जातीला त्याचा सन्मान मिळायला हवा, त्यावरून त्याचं अस्तीव ठरवण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. मी 'कांबळे' नसतो 'कुलकर्णी' असतो तरीही मी माझं आडनाव लावलं नसतं. प्रत्येक माणसाला फक्त त्याच्या नावावरून माणूस म्हणून ओळखलं जावं एवढीच माझी इच्छा आहे.' अशा शब्दात त्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.