Malaika Arora: आज बाई वाकडी नाही चाललीस.. मलायका अरोरा पुन्हा ट्रोल..

मलायका अरोरा तिच्या चित्रपट आणि रिलेशनशिपपेक्षाही जास्त चर्चेत आहे ते तिच्या विचित्र किंवा वाकड्या चालण्यावरून. जेव्हा पासून तिचा वाकडा चालण्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला तेव्हा पासून तीला जबरदस्त ट्रोल करण्यात आलं होतं. पण आज मलायका चक्क नीट चालली म्हणूनही तिला ट्रोल केलं जातंय. थोडक्यात काय तरहल्ली चाहत्यांचे लक्ष मलायकाच्या कामाकडे कमी आणि चालण्याकडेच जास्त असतं, असं दिसतय.

(Malaika Arora gets trolled after netizens find her walking style not so weird)

हेही वाचा: Sushmita Sen birthday: लग्न न करताच आई झाली सुष्मिता सेन! अजूनही बॉलीवुडमध्ये दबदबा कायम..

बॉलिवूडमधील अतिशय फिट अभिनेत्रींच्या यादीमधील एक अभिनेत्री म्हणजे मलायका अरोरा. वयाची ४० ओलांडूनही मलायका तरुण अभिनेत्रींना टक्कर देताना दिसते. तिचे सतत जीम बाहेरचे आणि योग करतानाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतात. तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता त्यामध्ये ती पोक काढून आणि कंबर वाकडी करून चालत होती. आणि तीला या व्हिडिओवरून प्रचंड ट्रोल केले गेले. इतकेच नव्हे तर एका पुरस्कार सोहळ्यात मलायकाच्या चालण्याची मनिष पॉलने नक्कल केली होती या व्हिडिओवरून पब्लिक पण विनोदी व्हिडिओ शेअर करत आहे. पण आज मलायका अरोरा पोक न काढता आणि सरळ चालताना दिसली..

मलायका अरोराचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ती कार मधुन बाहेर आली आणि ती घाई घाईत जीम मध्ये जाताना दिसत आहे. यावेळी मिडीयाला पण तीने इग्नोर केले. यंदा टी सरळ चालली म्हणून ती पापाराझीच्या नजरेत आली. तिच्या सरळ चालण्याच्या व्हिडिओवरुनही लोक तिला बोलत आहेत. एका नेटकऱ्याने "मलायका आज सकाळी सकाळी कुठे"असे विचारले आहे तर दूसरा म्हणतो, " आज हि चक्क सरळ चालली" तर एकाने म्हंटले आहे " मलायकाची पाठ नीट झाली वाटत" तर काहीनी तिचं कौतुक केलं.