Shalva Kinjawadekar: ओमला मिळाली त्याची खरी स्वीटू, लवकरच करणार लग्न.. मेहंदीचे फोटो व्हायरल

Shalva Kinjawadekar Wedding: येऊ कशी तशी मी नांदायला मालिकेतील ओमकार या भूमिकेमुळे लोकप्रिय झालेला अभिनेता म्हणजे शाल्व किंजवडेकर. मालिकेत स्वीटू सोबत ओंकारचं प्रेमप्रकरण सुरु असतं आणि नंतर दोघांचं लग्न होतं हे आपण पाहिलं.

आता ओंकारला त्याची रियल लाईफ स्वीटू मिळाली आहे. शाल्व त्याची गर्लफ्रेंड श्रेया दफलापुरकर सोबत लग्नबंधनात अडकणार आहे.

(marathi actor shalva kinjawadekar get married soon with his girlfriend)

शाल्व आणि श्रेयाचे मेहंदीचे धम्माल फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. शाल्व आणि श्रेयाने खास पिवळ्या रंगाचा ड्रेस घातला होता. आणि दोघांनी मेहेंदी सोहळ्यात धम्माल डान्स केला.

नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींच्या उपस्थितीत शाल्व आणि श्रेयाचा मेहेंदी सोहळा रंगला. अशाप्रकारे शाल्व आणि श्रेया लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असून दोघांच्या लग्नाची त्यांच्या फॅन्सना उत्सुकता आहे