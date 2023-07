By

Saisha Bhoir Parents Fraud Case: मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय बालकलाकार साईशा भोईर हिने अगदी लहान वयात आपल्या अभिनयानं वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ती सोशल मिडियावर प्रंचड सक्रिय आहे. तिच्या फॉलोअर्सची संख्याही काही कमी नाही.

इतकच नाही तर रंग माझा वेगळा, नवा गडी नवं राज्य अशा अनेक मालिकांमध्ये साईशा झळकली आहे. मात्र सध्या साईशा नव्हे तर तिची आई गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. साईशाची आई पूजावर काही दिवसांपूर्वी एका जोडप्याला तब्बल १६ लाखांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणी तिला अटकही करण्यात आली. त्यांनतर पंकज जाधव या २५ वर्षीय व्यक्तीने देखील साईशाच्या आईने पैशांसाठी फसवणुक केल्याचा आरोप केला होता.

याप्रकरणी तिला अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत तिची कोठडी वाढवण्यात आली. तिची कोठडीत 7 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली होती.

आता त्यातच या प्रकरणात एक नवीन अपडेट आली आहे. पूजा भोईर आणि विशांत भोईर यांची मालमत्ता जप्त करण्याच्या तयारी पोलिस करत असल्याची बातमी समोर येत आहे.

नुकतच 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने याबाबत वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, साईशाच्या आईकडे बक्कळ रक्कम आणि दागिनेही सापडले आहेत.

तिच्या डिमॅट खात्यात 3 कोटी 33 लाख रुपये आहेत. मुंबईत एक आलिशान फ्लॅट तसेच कार, 27 लाखांचे सोन्याचे दागिने देखील आहेत. त्यातच आता या जोडप्यांची बँक खाती, कार आणि साईशाचे काही बॅक खाते, त्यातील पैसे यासर्व मालमत्तेचा तपास आता सुरू झाला आहे.

आता या मालमत्तेची चौकशी करुन त्या लवकरच जप्त केल्या जाणार असल्यात बोलल जात आहे. इतकच नाही तर विशांत व पूजा यांनी साईशासोबत काही आंतरराष्ट्रीय ट्रिपचीही केल्या आहेत ज्याची पोलीस चौकशी करणार आहेत.

साईशा ची आई पुजाने लोकांना तब्बल ३ कोटींपेक्षा अधिकचा गंडा घातला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा हे प्रकरण तपासासाठी घेणार आहे.

नाशिकमध्येही बऱ्याच लोकांनी साईशाची आई पूजा आणि पती विशांत भोईरविरोधात लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार केली आहे.

विशांत भोईर हा सध्या फरार असून त्याचा शोध सुरु आहे. लवकरच या प्रकरणी साईशाची आणि तिच्या सेटवरही तपास करण्यात येणार असल्याच बोललं जात आहे.

साईशा ही खुप लहान असून आईला अटक झाल्यामुळे साईशाच्या मनावर आणि करियरवरही याचा परिणाम होवु शकतो.

साईशा सध्या नवा गडी नवं राज्य मालिकेत अभिनय करतेय. त्याचबरोबर ती चला हवा येवु द्या या शोमध्येही काम करत आहे.

सेटवर तिच्याशी याबाबत बोलणे टाळलं जात आहे. तिच्या शुटिंगवर या घटनेचा कोणताही परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात असल्याच बोलल जात आहे.