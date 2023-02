By

Phulrani Marathi Movie: ती येणार... ती येणार... असं मागील वर्षभरापासून कानावर येत होतं, उत्सुकता वाढली होती, कुतूहल जागं झालं होतं, पण कोण ती, राणी की महाराणी? छे होSSS, ही तर 'फुलराणी'... बरं ही फुलराणी आहे तरी कोण? याचं आणखी वेगळं कुतूहल. लवकरच या कुतुहलाचं उत्तर मिळणार आहे.

तुमच्या, आमच्या, सर्वांच्या लाडक्या 'फुलराणी'ची झलक पहायला मिळणार आहे. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर २२ मार्चला सिनेमागृहात 'फुलराणी' भेटणार आहे, पण त्यापूर्वी १३ फेब्रुवारीला 'फुलराणी' प्रत्यक्ष अवतरणार आहे.

यावेळी 'फुलराणी'चा फर्स्ट लूक सोशल माध्यमातून रिव्हील करण्यात येणार आहे. (Marathi Movie Subodh Bhave phulrani who is actress in movie, netizens demand)

सुबोध भावे सोबत 'फुलराणी' सिनेमात कोण दिसणार यावरनं सध्या सोशल मीडियावर जाहिर करण्याआधीच जोरदार चर्चा रंगली आहे. अनेक मराठी सेलिब्रिटींनी आपापल्या इन्स्टा हॅंडलवर 'फुलराणी' संदर्भात उत्सुकता जागृत करण्यासाठी पोस्ट केली आहे.

ज्यात प्रत्येकाला जाणून घ्यायचं आहे 'फुलराणी' अखेर कोण साकारणार. आता खरंतर काही अभिनेत्रींनी भक्ती बर्वे यांच्या निधनानंतर हे धनुष्य पेललं आहे पण तरीही आता प्रेक्षकांनाही वेगळी अभिनेत्री 'फुलराणी'च्या रुपात पहायची आहे.

जो तो आपापल्या आवडीच्या अभिनेत्रीचं नाव घेताना दिसत आहे. कुणी मुक्ता बर्वे,कुणी सई ताम्हणकर कुणी गिरिजा ओक,कुणी हृता दुर्गुळे तर कुणी सायली संजीव...

आता सायली संजीवचं नाव आलंच आहे म्हणून सांगतो की,सायलीनंही 'फुलराणी' ची ती पोस्ट शेअर केली अन् लागलीच त्यावर अनेक कमेंट्स येऊ लागल्या.

त्यावर एका नेटकऱ्यानं चक्क सायलीच्या त्या पोस्टवर कमेंट करत लिहिलं की, ''भक्ती बर्वेंना कुणी रिप्लेस करु शकत असेल तर ती तुच...'', आता खरंतर सायलीसाठी ही मोठी दाद म्हणावी लागेल.

कारण भक्ती बर्वेंनी 'ती फुलराणी' मधील भूमिका एका उंचीवर नेऊन ठेवलीय. तिथं अद्याप तरी कुणी पोहोचलेलं नाही. अर्थात ज्या अभिनेत्रींनी 'फुलराणी' साकारलीय ती उत्तमच आहे..पण भक्ती बर्वे एकच असतात नाही का?

विश्वास जोशी यांच्या दिग्दर्शनाखाली ‘फुलराणी...अविस्मरणीय प्रेम कहाणी’ हा चित्रपट तयार करण्यात आला आहे. विश्वास जोशी, अमृता राव, श्वेता बापट चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ते आहेत. जाई जोशी, श्री.ए.राव, स्वानंद केळकर या चित्रपटाचे निर्माते आहेत.