TRP News: आईचं दुसरं लग्न पथ्यावर! जुई अजूनही सुसाट तर दीपाची गाडी भरकटली; 'ही' मालिका सगळ्यात पुढे..

By

Marathi serial TRP rating update: मालिका ह्या रटाळ असतात. असंही कुणीही कितीही बोललं तरी मालिकांची काही कमी झालेली नाही. आजही चांद्या पासून बांद्यापर्यंत घराघरात मालिका पाहत जातात.

सध्या मराठीमध्ये पाच वाहिन्या आणि पंचवीस हून अधिक मालिका असल्याने कोणती मालिका 'टीआरपी'च्या रेस मध्ये सर्वात वर आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते.

गेली काही महीने 'स्टार प्रवाह' वाहिनी यामध्ये सर्वात पुढे आहे. या वाहिनीवरील आशय हा सर्वाधिक पाहिला जाणारा असून प्रेक्षकांची त्याला मोठी पसंती आहे.

सध्या या वाहिनीच्या सगळ्याच मालिका रेकॉर्ड ब्रेक आकडे गाठत असून यंदाही याच वहिनीचा 'टीआरपी'वर दबदबा राहिला आहे. आता या आठवड्याचे टीआरपी रेट समोर आले आहे.

(marathi serial trp news latest update jui gadkari tharla tar mag serial first rank aai kuthe kay karte got second position)

अभिनेत्री जुई गडकरी 'पुढचं पाऊल' या लोकप्रिय मालिकेनंतर बऱ्याच वर्षांनी स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेत झळकली आहे. इतक्या वर्षांनी तिनं पुन्हा पदार्पण करूनही तिची क्रेझ कमी झाली नाही.

कारण सलग 14 आठवडे तिची मालिका टीआरपी मध्ये क्रमांक 1 ची मालिका राहिली आहे. एका अनाथ मुलीची आणि एका बड्या उद्योगपतीची प्रेमकहानी या मालिकेत दाखवण्यात आली आहे. ही मालिका चाहते आवर्जून पाहत आहेत. या आठवड्यातही या मालिकेला ६.८ रेटिंग मिळाले आहे. (Latest Marathi News)

तर 'आई कुठे काय करते' ही मालिका दुसऱ्या स्थानावर आहे. या मालिकेला 6.6 रेटिंग मिळाले आहे. सध्या मालिकेतअनिरुद्धची बिजनेस पार्टनर आणि आशुतोषची बहीण 'वीणा'ची एंट्री झाली आहे. त्यामुळे आता अनिरुद्धच्या आयुष्यात अरुंधती आणि संजना नंतर तिसरी स्त्री येणं ते टीआरपी साठी पथ्यावर पडलं आहे.

तर 'रंग माझा वेगळा' या मालिकेला 6.5 रेटिंग मिळाले आहे. तर चौथ्या क्रमाकांवरही हीच मालिका आहे. 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' ही मालिका पाचव्या स्थानावर असून या मालिकेला 6.2 रेटिंग मिळाले आहे. (Marathi Tajya Batmya)



तर 'तुझेच मी गीत गात आहे' ही मालिका सहाव्या क्रमांकावर असून 6.0 रेटिंग मिळाले आहे. तर 'ठिपक्यांची रांगोळी' ही मालिका सातव्या क्रमांकावर आहे. या मालिकेला 5.9 रेटिंग मिळाले आहे. तर त्या पाठोपाठ 'सहकुटुंब सहपरिवार', 'मन धागा धागा जोडते नवा' आणि 'अबोली' या मालिकांचा नंबर आहे.