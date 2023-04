Shital Kshirsaagar: आधी हाताला चटके.. माझी तुझी रेशीमगाठ मधील अभिनेत्रीने चुलीवर थापली भाकर

By

Shitaal Kshirsaagar Video News: मराठमोळी अभिनेत्री शीतल क्षीरसागर या मराठी मनोरंजन विश्वात लोकप्रिय अभिनेत्री आहेत. शीतल यांनी आजवर अनेक मालिकांमधून लोकप्रिय भूमिका साकारल्या.

काहीच महिन्यांपूर्वी ऑफ एअर गेलेल्या माझी तुझी रेशीमगाठ मालिकेत शीतल झळकल्या. शीतल यांनी या मालिकेत सिम्मीची खलनायकी भूमिका साकारली. मालिका संपली तरीही शीतल यांची चर्चा अजून सुरूच आहे.

(mazi tuzi reshimgath serial fame shital kshirsagar made bhakari at chul in her villege video viral)

शीतल यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय. या व्हिडिओत शीतल क्षीरसागर या ताटात तांदळाची भाकरी थापत आहेत.

पुढे शीतल भाकरी चुलीवर ठेवत पलेताच्या साहाय्याने ही भाकरी शेकवत आहेत. फायनली चुलीवरची तांदळाची भाकरी..

जेव्हा तुमच्या आजूबाजूला एक्सपर्ट लोकांचे सल्ले असतात तेव्हा काहीही अशक्य नसतं. मी पहिल्यांदाच बनवलं पण करून दाखवलं.. अशा भावना शीतल यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

"किती छान बनवलं आहेस.. छान मेहनत घेतली आहेस..", "तोंडाला पाणी सुटले शितलताई.. कधी येऊ भाकर खायला..", "तांदळाची भाकरी आणि चिकन रस्सा काय combo आहे..",

"माझी तुझी रेशीमगाठ २ मध्ये सिम्मी चोधरी यांच्यावर चुलीवरच जेवण बनवण्याची वेळ येणार ........" अशा कमेंट करत नेटकऱ्यांनी शीतल यांच्या तांदळाची भाकरी बनवण्याच्या प्रयत्नाला दाद दिली आहे.

माझी तुझी रेशीमगाठ नंतर शीतल सध्या कलर्स मराठीवरील रमा राघव मालिकेत झळकत आहेत.