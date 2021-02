जोपर्यत पैसे मिळणार तोवर टिवटिव करणार; मिया,अमांडानं सुनावलं

मुंबई - दिल्लीत चाललेल्या शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया देऊन शेतक-यांना समर्थन देणा-या काही सेलिब्रेटींवर टीका होत आहे. त्यात अमेरिकन गायिका रिहाना, मॉडेल व अभिनेत्री अमांडा. मिया खलिफा यांचा समावेश आहे. तसेच पर्यावरणप्रेमी ग्रेटा थनबर्गनंही शेतक-यांच्या बाजूनं मत व्यक्त केलं आहे. यावर जागतिक पातळीवरुन शेतकरी आंदोलनाला मिळणारा पाठींबा यामुळे देशातील सेलिब्रेटींनी मते मांडण्यास सुरुवात करुन परदेशी सेलिब्रेटींना धारेवर धरण्यास सुरुवात केली होती. यात नेटक-यांनीही जोरदार टीका केली.

शेतकरी आंदोलनावर आपली भूमिका स्पष्ट करणा-या मिया खलिफा आणि अमांडा सर्नी यांना ट्रोलर्सनं ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांची मोठ्या प्रमाणात टर उडवली जात आहे. आता या दोघींनी ट्रोलर्सला चांगले झापले आहे. त्यावर अमांडानं व्टिट केलं असून त्यात आपण पैसे घेऊन व्टिट केल्याचे सांगितले आहे. शेतकरी आंदोलन सर्वांचे लक्ष वेधून घेताना दिसत आहे. त्यावर दिलेल्या प्रतिक्रियेवर अमांडा, रिहाना आणि मिया ट्रोल व्हायला सुरुवात झाली आहे. ज्यावेळी त्यांना नेटक-यांनी ट्रोल केले तेव्हा मात्र खलिफा आणि रिहाना यांनी आपण शेतकरी आंदोलनासाठी पैसे घेतले आहेत असे सांगितले आहे. मात्र तरीदेखील त्यांनी आपले समर्थन तसेच ठेवले आहे.

This is all such a tease. I have so many questions... Who is paying me? How much am I getting paid? Where do I send my invoice? When will I get paid? I’ve tweeted a lot.. do I get paid extra??!??#lwantThisToBeAnAd https://t.co/KpMcbymZOr

— Amanda Cerny (@AmandaCerny) February 6, 2021