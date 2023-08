नवी दिल्ली : KRK on Gyanvapi Mosque: सोशल मीडियावर चित्रपट आणि कलाकारांबद्दल अजब-गजब स्टेटमेंट करणाऱ्या कमाल राशीद खान अर्थात केआरकेनं आता मुस्लिमांना एक अजब सल्ला दिला आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या मुद्द्यावर त्यानं भाष्य केलं आहे. (Muslims have to convert Now KRK advice over Gyanvapi Mosque issue)

केआरकेनं ट्विट करुन म्हटलं की, जर सरकारनं ठरवलंच आहे की ज्ञानवापी मशिदीला मंदिर बनवलं जाईल तर सरकारला कोणीही थांबवू शकत नाही. मला वाटतं आता मुस्लिम समाजाला स्वतःचं मशिदीला सरकारच्या हवाली करायला हवं. केआरकेच्या या विधानामुळं त्याला रोषाला सामोरं जावं लागू शकतं. (Marathi Tajya Batmya)

मुस्लिमांना दिला धर्मांतराचा सल्ला

केआरके आपल्या वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखला जातो. यापूर्वी देखील त्यानं मुस्लिमांना धर्मांतराचा सल्ला दिला होता. त्यानं ट्विट केलं होतं की, "मी भारतातील सर्व मुस्लिमांना सल्ला देतो की, त्यांनी धर्मांतर करुन हिंदू बनावं कारण धर्मापेक्षा जास्त जरुरी आपल्या मुलांचं जीवन आहे. अरब देशांसाठी आपण भारतीय मुसलमान धर्मांतरीत झालेले आहोत. आता अरब देश इस्लामचं संरक्षण करु शकत नाहीत. त्यामुळं आपल्या कुटुंबाला वाचवण्यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा धर्मांतर करण कोणतीही चुकीची गोष्ट नाही. (Latest Marathi News)

रजनीकांतवर टीका करणं पडलं भारी

काही दिवसांपूर्वी केआरकेनं ट्विटरवरुन ज्येष्ठ अभिनेते रजनीकांत यांचा फोटो शेअर करत त्यांचीही खिल्ली उडवली होती. हे केआरकेवर भारी पडलं होतं. त्यांच्या ट्विटनंतर रजनीकांतच्या चाहत्यांनी जोरदार ट्रोल केलं होतं.