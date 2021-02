२५ किलो वजन वाढल्याने ट्रोल झाली नेहा; अवघ्या आठ महिन्यांत नेटकऱ्यांना केलं आश्चर्यचकीत

अभिनेत्री नेहा धुपियाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मुलीला जन्म दिला. गरोदरपणात नेहाचं २५ किलो वजन वाढलं होतं. त्या काळात पती अंगद बेदीने खूप समजावून घेतलं, पण मला लोकांनी जाडपणावरून खूप हिणवलं, अशी खंत नेहाने व्यक्त केली. इतकंच नव्हे तर स्थूलपणामुळे तुझ्या करिअरला ब्रेक लागेल, अशीही भीती अनेकांनी व्यक्त केल्याचं तिने सांगितलं. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत नेहाने तिचा गरोदरपणातील अनुभव सांगितला. "एकीकडे तुम्ही तुमच्या पोटात एका सुंदर बाळाला वाढवत असता आणि दुसरीकडे तुम्ही जेव्हा आरशात स्वत:ला पाहता, तेव्हा तुमच्यात अनेक शारीरिक बदल झालेले तुम्हाला दिसतात. सेलिब्रिटी असल्याने ही गोष्ट अनेकांच्या निरीक्षणात खूप लवकर येते आणि मग त्यावरून गॉसिप सुरू होतं. गरोदरपणात माझं वजन २३ ते २५ किलो वाढलं होतं. स्थूलपणावरून टिप्पणी करण्यापासून ते अगदी माझ्या करिअरबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यापर्यंतची मजल लोकांनी मारली होती", असं तिने 'बॉलिवूड बबल'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. हेही वाचा : हृता दुर्गुळेने विकत घेतलं स्वत:चं हक्काचं घर; पाहा व्हिडीओ नेहाने मात्र या नकारात्मक टिप्पणींचा स्वत:वर परिणाम होऊ दिला नाही. लॉकडाउनदरम्यान तिने तब्बल २१ किलो वजन कमी केलं. यासाठी तिला आठ महिन्यांचा काळ लागला. गरोदरपणानंतर नेहा पुन्हा एकदा चित्रपटसृष्टीत सक्रिय झाली असून तिचा लघुपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'स्टेप आऊट' असं या लघुपटाचं नाव आहे. डिस्ने प्लस हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हा लघुपट प्रदर्शित होणार आहे.

