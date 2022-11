Arbaaz Khan:अभिनेता आणि निर्माता अरबाज खान आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे अनेकदा लाइमलाइटमध्ये असतो. अरबाज खानचा मलायका अरोरासोबतही प्रेमविवाह झाला होता, पण लग्नाच्या १९ वर्षांनी त्या दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अरबाज खान आपल्याहून तब्बल २१ वर्षांनी लहान इटालियन मॉडेल आणि अभिनेत्री जॉर्जिया एंड्रियानीला डेट करत आहे. अरबाज आणि जॉर्जिया हे एक पॉप्युलर कपल आहे,पण त्यांच्यात असलेल्या मोठ्या एज गॅपमुळे अनेकदा त्यांना ट्रोल व्हावं लागतं. अखेर आता अभिनेता अरबाज खाननं गर्लफ्रेंड जॉर्जियासंदर्भात मोकळेपणानं संवाद साधला आहे.(“Neither of us has felt it", Arbaaz Khan on 21 years of age difference between him and Georgia)

अरबाज एका मुलाखतीत आपल्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी जरा स्पष्टच बोलला आहे. तो आपली गर्लफ्रेंड जॉर्जियाविषयी म्हणाला आहे की,''ती खूप चांगली मुलगी आहे आणि आम्ही चांगले मित्र आहोत. तिच्यात कायम उत्साह भरलेला असतो नवीन गोष्टी करण्याविषयी. तिच्यात सकारात्मक उर्जा इतकी आहे की त्यामुळे मला देखील काहीतरी करण्याची जिद्द तिच्यापासून मिळते. लोक एकमेकांना हा आनंद नात्यात देत असतात,पण अनेकदा ते अवलंबून असतं ते कोण तुमच्या आयु्ष्यात कुठल्या क्षणी येतं''.

अरबाज आणि जॉर्जियामध्ये तब्बल २१ वर्षांचे अंतर आहे. आपल्यातील या मोठ्या एज गॅपवर बोलताना अरबाज म्हणाला, ''आमच्यात वयाचा मोठा फरक आहे. पण याचा आमच्या नात्यावर कधीच आम्ही परिणाम होऊ दिला नाही. आम्ही स्वतः त्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करतो. मी कधी कधी विचार करतो की, खरंच असं असतं का? जेव्हा तुम्ही कोणत्या नात्यात असता तेव्हा फार पुढचा विचार केला जात नाही. पण जेवढा काळ तुम्ही एकत्र रहाल,काही प्रश्न कायम समोर उभे राहतील,ज्यांची उत्तर देणं अपरिहार्य राहिल. मला वाटतं आम्ही आमच्या जीवनात एका अशा वळणावर आता आलो आहोत जिथे आम्ही आता विचार करतोय की या नात्याला कसं पुढं न्यायचं. आता याविषयी बोलणं खूप घाईचं ठरेल''. आता यावरनं एक गोष्ट तर लक्षात येतेय की कदाचित मलायकाआधी अरबाजच जॉर्जियासोबत शुभमंगल उरकणार.

अरबाज खान आणि मलायका अरोरानं २०१७ मध्ये घटस्फोट घेत आपलं १९ वर्षांचं नातं संपवलं. दोघांना एक मुलगा आहे,ज्याचं नाव अरहान आहे. आपल्या मुलासाठी मलायका आणि अरबाज अनेकदा एकत्र आलेले दिसतात. पण आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात दोघेही पुढे निघून गेले आहेत. अरबाज गेल्या काही वर्षांपासून जॉर्जियाला डेट करत आहे. तर मलायका अर्जुन कपूरसोबत रिलेशनशीपमध्ये आहे. आणि दोघेही आपापल्या आयुष्यात खूश आहेत.