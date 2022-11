By

Shraddha Murder Case:दिल्ली येथील श्रद्धा मर्डर केसनं संपूर्ण देशाला हादरवून सोडलं आहे. २७ वर्षीय श्रद्धा वॉकर हिला तिच्या लिव्ह-इन-पार्टनर आफताब पूनावालानं खूप क्रुरतेनं मारलं. तिच्या मृतदेहाचा बंदोबस्त करण्यासाठी आफताबने तिचे ३५ तुकडे केले आणि नंतर पुढील एक आठवडा त्यानं तिच्या शरीराला पॉलिथीन बॅगमध्ये भरण्याचं काम केलं,आणि त्यानंतर दर दिवशी त्यानं एकेक पॉलिथिनची बॅग जंगलात अनेक ठिकाणी लपवत तिच्या बॉडीची अशाप्रकारे विल्हेवाट लावली. (Shraddha Murder Case aftab amin poonawalla took inspiration from dexter tv series to dump body)

हेही वाचा: Sara Ali Khan सोबतच्या डेटिंगवर शुभमन गिलनं सोडलं मौन, अफेअर विषयी हिंट देत म्हणाला....

पोलिसांच्या तपासा दरम्यान सर्व डिटेल्स एकेक करुन समोर आल्या अन् त्या ऐकल्यावर साऱ्यांचाच थरकाप उडाला. तो भयानक अनुभव ऐकल्यावर आफताब किती हिंसक असेल हे लक्षात येतं. पण प्रश्न हा उठतो की आपल्याच लिव्ह इन पार्टनरला इतक्या क्रुरपणे मारण्याची विकृत आयडिया आफताबला कुठून मिळाली? रिपोर्ट्सनुसार,आफताबने पोलिसांना सांगितले की ही आयडिया त्याला एका प्रसिद्ध अमेरिकन क्राइम सीरिज 'डेस्क्सटर' मधून मिळाली.

हेही वाचा: Ranveer Singh: 'एकेकाळी माझ्या अंगावर कुत्रे सोडायचे निर्माते..', रणवीरनं शेअर केला भयानक अनुभव

या क्राइम सीरिजच्या पहिल्या सिझनमध्ये हत्या करताना खुनी व्हिक्टिमच्या शरीराचे तुकडे करुन टाकायचा आणि तुकड्यांना काळ्या बॅग्जमध्ये भरुन गाडीमधून आपल्या बोटीपर्यंत घेऊन यायचा. यानंतर तो त्या बॅग्जचे वजन वाढवण्यासाठी त्यामध्ये दगड भरुन त्याला सील करायचा आणि नंतर ते समुद्रात फेकून द्यायचा.

हेही वाचा: Disha Salian Case: दिशाच्या आत्महत्येपूर्वीचा एक एक क्षण अंगावर काटा उभा करेल, बॉयफ्रेंड रोहन रायचा खुलासा

आफताबनं पोलिसांना सांगितलं की, त्याला श्रद्धाला गप्प करायचं होतं,पण झटापटीत त्यानं तिचा गळा घोटला. त्यानं हे देखील सांगितलं की श्रद्धाच्या मृतदेहाला स्टोर करण्यासाठी त्यानं एक नवीन फ्रीज खरेदी केला होता आणि पुढचे दोन ते तीन महिने त्यानं त्या तुकड्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी महरौलीच्या जंगलात अनेकदा चक्रा मारल्या. रिपोर्टनुसार पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितलं आहे की आफताबनं पहिल्यांदा श्रद्धाची आतडी काढून त्यांचा बंदोबस्त केला म्हणजे ते लवकर डिकम्पोज व्हावेत.

हेही वाचा: Bigg Boss Marathi 4: कहर झाला! खेळासाठी एकमेकांची डोकी भादरली...

एप्रिल २०११ मध्ये कॅनडाचा एक फिल्ममेकर मार्क अॅन्ड ट्विचेलला, ३८ वर्षाच्या एका व्यक्तिच्या फर्स्ट डिग्री मर्डर साठी दोषी मानलं गेलं होतं. मार्कने आपल्या व्हिक्टिमची हत्या यापद्धतीनेच केली होती. आणि एका नाल्यात त्या बॉडी पार्ट्सची विल्हेवाट लावली. मार्कची केस कोर्टात सुरु होती तेव्हा एक गोष्ट प्रामुख्यानं नोटीस केली गेली ती म्हणजे डेक्सटर मॉर्गनशी ती केस खूप साधर्म्य साधत होती,ज्यानंतर मीडिया रीपोर्ट्समध्ये त्याला 'द डेक्सटर किलर' म्हणून संबोधलं गेलं. मार्कने डेक्सटर शो सारखाच आपला देखील एक 'किल रूम' बनवला होता.

अशाप्रकारे २०१४ मध्ये देखील डेक्स्टरमधील व्यक्तिरेखेपासून प्रेरणा घेत एका किशोर वयीन तरुणानं क्राइम केलं होतं. या मुलाने आपल्या १७ वर्षीय गर्लफ्रेंडची हत्या खूप भयानक पद्धतीनं केली होती,ज्याच्यासाठी त्याला २५ वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.