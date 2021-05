निक जोनासला दुखापत; रुग्णालयात केलं दाखल

By

अमेरिकी गायक, गीतकार आणि अभिनेत्री प्रियांका चोप्राचा Priyanka Jonas पती निक जोनास Nick Jonas याला एका शूटिंगदरम्यान दुखापत झाली. 'टीएमझेड'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, शनिवारी निकला एका टेलिव्हिजन शोच्या सेटवर दुखापत झाली आणि त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. निकला किती आणि कुठे दुखापत झाली याबाबत अद्याप माहिती समोर आली नाही. मात्र सेटवरून त्याला थेट रुग्णालयात नेण्यात आलं. (Nick Jonas injured on sets of his show hospitalized)

निक सध्या लॉस एंजिलिसमध्ये असून त्याची पत्नी प्रियांका ही लंडनमध्ये आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरपासून ती विविध प्रोजेक्ट्सच्या शूटिंगसाठी तिथेच राहत आहे. तर निक 'द वॉईस' या शोसाठी काम करत असून त्याला 'स्पेसमन' हा अल्बम नुकताच प्रदर्शित झाला. निकला टाइप १ डायबिडीस असून २०१८ मध्ये त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहित याबद्दलची माहिती दिली होती.

प्रियांका आणि निक यांनी कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी भारताला मदत केली. जवळपास दशलक्ष डॉलर्सची मदत या दोघांनी मिळून केली. प्रियांकाने तिच्या संस्थेमार्फत कोरोना रूग्णांसाठी 'गिव्ह इंडिया’ नावाचे ऑनलाइन फंड रेज़िंग कॅम्पेन सुरू केले आहे. याद्वारे ती लोकांना आर्थिक मदत करण्याची विनंती करत आहे. ‘भारताला आपली गरज आहे, शक्य तितकी मदत करा’, असं ट्विट निकने केलं होतं.