Gargi Phule: निळू फुलेंच्या कन्या गार्गी फुले यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश.. शरद पवार यांचे घेतले आशीर्वाद..

Gargi Phule joined NCP: ज्येष्ठ अभिनेते निळू फुले यांची कन्या अभिनेत्री गार्गी फुले यांनी काल मंगळवार, 30 मे रोजी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, जयंत पाटील उपस्थित होते.

यावेळी अभिनेत्री सविता मालपेकर देखील उपस्थित होत्या. पक्ष प्रवेशानंतर गार्गी फुले यांनी राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले.

या संदर्भात एक पोस्ट करत गार्गी फुले यांनी माहिती दिली आहे, सोबतच एका नव्या प्रवासाची सुरुवात करतेय.. असंही त्या पोस्ट मध्ये म्हणाल्या आहेत.

