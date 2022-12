Malaika Arora: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री मलायका अरोरा सध्या तिच्या नवीन शो 'मूव्हिंग इन विथ मलायका'मुळे चर्चेत आहे. मलायका अरोराने या शोमध्ये अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटीं समोर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक खुलासे केले आहेत. या शोमध्ये मलायका अरोरा अतिशय वेगळ्या अंदाजात दिसत आहे. नुकतंच या शो च्या एक प्रोमोमध्ये नोरा फतेही आणि प्रसिद्ध कोरिओग्राफर टेरेन्स लुईस मलायका अरोराच्या शोमध्ये आले होते.(Nora Fatehi opens up to malaika arora about the constant disrespectful movin in with malaika)

या प्रोमोमध्ये मलायका अरोरा, नोरा फतेही आणि टेरेन्स लुईस एकमेकांशी बोलताना दिसले, पण मध्येच असे काही झाले की नोरा फतेही रागावली आणि शोच्या मधनंच निघून गेली. हा प्रोमो पाहून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले आणि विचार करू लागले की अखेर काय झाले? आणि आता या शोमध्ये नोराने मलायकाबद्दल तिचं मन मोकळं केलं आहे.

नोरा फतेही म्हणते की,''दोन अभिनेत्रींची तुलना करणे योग्य नाही''. नोरा फतेही म्हणते, ''मलायका अरोराने जे केले ते मी कधीच करू शकत नाही. तुम्ही बॉलिवूडच्या त्या काळाचा एक भाग आहात,जो खूप चांगला काळ होता. पण आजच्या काळाबद्दल बोलू नका. हा केवळ तुमचाच नव्हे तर माझाही अनादर आहे''.

पुढे नोरा म्हणते, ''माझी स्वतःची एक ओळख आहे. त्यामुळे मला कधीच वाटले नाही की मी मलायकाच्या मार्गावर आहे. जेव्हा लोक माझी तुलना करतात तेव्हा मला असे वाटते की तुमच्या कारकिर्दीत तुम्ही जे काही सहन केले आहे त्याच्या निम्म्याही गोष्टींचा सामना केला असता तर लोकांनी मला सलाम करावा असे मला वाटते''.

नोरा फतेहीनंतर मलायका अरोरानेही आपले मत यावर सांगितले. मलायका म्हणाली- ''मला आणि नोराला इव्हेंट्स आणि शोमध्ये एकत्र आणून लोकांना आमच्या मध्ये तुलना करायची आहे''. यावर नोराने मलायकाला विचारले की,''तुला याचे वाईट वाटत नाही का?'', यावर मलायका अरोराने उत्तर दिले की, ''वाटते ना शेवटी मी सुद्धा एक माणूस आहे. मलाही अनेक गोष्टींचे वाईट वाटते. माझ्यासारखं काम दुसरं कोणीतरी करत आहे,त्याची वाहवा होतेय हे ऐकून वाईट वाटणे सहज आहे. अशा गोष्टी तुम्हाला मनातून तोडून टाकतात''.

मलायका अरोरा तिचा शो 'मूव्हिंग इन विथ मलायका'च्या लेटेस्ट प्रोमोमध्ये सांगताना दिसली होती की,तिच्या मते नोरा फतेही कधी शांत असते तर कधी रागावते. थोडक्यात मलायकाने नोराला 'मूडी' म्हटले. पण नोराने शो मध्येच सोडून जाणे हा एक मजा-मस्करीचा भाग होता. नोरा फतेही आणि टेरेन्सने मलायकासोबत ही मस्करी ठरवून केली होती.