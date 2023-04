Prajakta Mali: अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर प्राजक्ताने 'लग्नाळुंसाठी' केली ही मोठी घोषणा

Prajakta Mali News: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या रिऍलिटी शोची निवेदिका प्राजक्ता माळी सोशल मीडियावर प्रचंड ऍक्टिव्ह असते. प्राजक्ताचं सोशल मीडियावर प्रचंड फॅन फॉलोईंग आहे.

प्राजक्ता हास्यजत्रेची निवेदिका नाही तर अनेक माध्यमांमधून फॅन्सच्या सतत संपर्कात असते.

आज असलेल्या अक्षय्य तृतीयेनिमित्त प्राजक्ताने सोशल मीडियावर एक महत्वाची घोषणा केलीय. ही घोषणा ऐकून लग्नासाठी उत्सुक असलेल्या अनेकांना आनंद होईल.

(On the occasion of Akshaya Tritiya, marathi actress Prajakta mali made a big announcement for 'Weddings season)

हेही वाचा: संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

अक्षय्य तृतीया साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक. प्राजक्ता लग्नाच्या खरेदीसाठी खास लग्नसराई संच घेऊन आलीय.

प्राजक्ताने आज सोशल मीडियावर लाईव्ह येऊन हा खुलासा केलाय. या संचात नेमके कोणते दागिने असणार हे तुम्हाला प्राजक्तराज च्या वेबसाईट वर जाऊन कळेल.

प्राजक्ताने प्राजक्तराजच्या माध्यमातून आजवर अनेक नवनवीन आणि अस्सल मराठमोळे दागिने सर्वांच्या भेटीला आणले आहेत. याच माध्यमातून प्राजक्ताने आता लग्नसराइ संच आणला आहे.

प्राजक्ताला लग्नसराई संचाची कल्पना महाराष्ट्राची हास्यजत्राचे लेखक - दिग्दर्शक सचिन गोस्वामींनी सांगितली होती. प्राजक्ताने काहीच दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेयर केलाय.

यात प्राजक्तासोबत महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेते - दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी होते. प्राजक्ता सचिन गोस्वामींना तिच्या दागिन्यांचं दाखवत असते.

सचिन गोस्वामी सुद्धा कुतूहलाने प्राजक्तराजचे दागिने बघत असतात. प्राजक्ता तू आदर्श आहेस.. हे दागिने मराठी परंपरेतून हरवत चालले होते.

अशा अलंकरांना तू सर्वांसमोर आणलं आहेस.. अशा शब्दात गोस्वामींनी प्राजक्ताचं कौतुक केलं.

पुढे सचिन गोस्वामी सरांनी एक कल्पना सुचवली की असा एकत्रित दागिन्यांचा बॅाक्सच का नाही आणत? जेणेकरून लोकांना भेट म्हणून द्यायला; स्वतःलाही वापरायला संपूर्ण सेट राहील.."

गोस्वामींनी सुचवलेला सल्ला लक्षात घेत प्राजक्ताने अक्षय्य तृतीयेच्या मूहूर्तावर प्राजक्तराजचं नवीन कलेक्शन समोर आणलं आहे.

प्राजक्ताच्या आजवरच्या अनेक नवनवीन कल्पनांना तिच्या चाहत्यांनी पाठिंबा दिला. प्राजक्ताच्या लग्नसराई संचाला सुद्धा तिचे चाहते सपोर्ट करतील अशी तिला आशा आहे