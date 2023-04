Onkar Bhojane: गोस्वामी सरांची "ती" गोष्ट कायम लक्षात.. हास्यजत्रेतून बाहेर पडल्यावर ओंकार पहिल्यांदाच हे बोलला

Onkar Bhojane exclusive interview on Ssakal Unplugged: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शो मधून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता म्हणजे ओंकार भोजने. ओंकारने हास्यजत्रा जरी सोडली असली तरी विविध माध्यमांमधून तो फॅन्सच्या संपर्कात राहिला. त्याच्या अभिनयाची जादू सर्वांना दाखवत राहिला. ओंकार सध्या 'करून गेलो गाव' या धुमशान घालणाऱ्या मालवणी व्यावसायिक नाटकातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या नाटकाची सध्या जोरदार चर्चा असून 'हाऊसफुल्ल'च्या पाट्या झळकत आहेत. याच निमित्ताने हरहुन्नरी ओंकारशी सकाळ unplugged मध्ये दिलखुलास संवाद साधला. यावेळी महाराष्ट्राची हास्यजत्रा जरी सोडली असली तरी हास्यजत्रेचे लेखक - दिग्दर्शक सचिन गोस्वामींची कोणती गोष्ट ओंकारच्या कायम लक्षात राहिली याचा खुलासा त्याने केलाय.

सचिन गोस्वामींनी काय शिकवलं. सचिन गोस्वामींची कोणती गोष्ट लक्षात राहिली याविषयी ओंकार म्हणाला.. "सचिन गोस्वामी सर, सचिन मोठे सर, आशिष पाठारे हि माझी आवडती माणसं.. माझं खूप कमी आवडती माणसं ही त्यापैकीच एक.. यांच्याकडे काहीतरी वेगळंच समीकरण..

ओंकार पुढे म्हणाला.. "एखादं स्क्रिप्ट वाचल्यानंतर मला काही लक्षात नाही या स्क्रिप्ट मध्ये नेमकं काय आहे.. तर गोस्वामी सर फक्त एका दिवसात ते पूर्ण उलत सुलट करून त्या कॅरेक्टरचं एक वेगळंच चित्र तयार करतात. तुम्ही बोलता माझं हे कॅरेक्टर फेव्हरेट आहे. लोकांना आवडलं तर ते सगळे कॅरेक्टर त्यांच्याशी बोलता बोलता improvised व्हायचे. त्यापैकी कोणतंही कॅरेक्टर आधी लिखित नव्हते. गोस्वामी सरांशी बोलता बोलता improvised व्हायचं..

ओंकार शेवटी म्हणतो.. मग सर म्हणायचे Yes..! आपण आता हे continue करूया.. सहज एखाद्या गोष्टीत इतकी मजा शोधणं.. किंवा हे कस त्यांना सुचतं किंवा काय हे आम्हाला कोणालाच कधी कळलं नाही.. आम्हाला याचं खुप कौतुक वाटायचं.. सरांबरोबर राहून आपण हे शिकून ठेवूया,, हेच पुढे आपल्यासोबत राहणार आहे.. याची मला जाणीव झाली.

सोबत त्याचं प्रेम, कॉलेज लाईफ, क्रश, हास्यजत्रा अशा अनेक गोष्टींचा खुलासा त्याने या मुलाखतीत केला.