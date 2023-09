By

Palak Tiwari Gets Trolled For Showing Attitude To Ishaan Khattar : टीव्ही मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता तिवारी ही तिच्या हटकेपणासाठी ओळखली जाते. आता तिची मुलगी पलक तिवारी ही देखील नेटकऱ्यांच्या चर्चेचा विषय असल्याचे दिसून आले आहे. सोशल मीडियावर या दोन्ही मायलेकी नेहमीच चाहत्यांच्या प्रतिक्रियेचा विषय असतात.

आता पलक तिवारी एका गोष्टीसाठी चर्चेत आली आहे. ती आणि ईशान खट्टर एका कार्यक्रमामध्ये आले असताना त्यावेळी पलकनं जे काही केलं त्यावरुन तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. नेटकऱ्यांनी तिच्यावर चांगलीच आगपाखड केली आहे. तिला कमेंट करत यापुढे कसे वागावे याच्या सुचनाही दिल्या आहेत. तो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणवार व्हायरल झाला आहे.

इंस्टाग्रामवर पलकच्या स्टाईलची, फोटोंची अन् व्हिडिओची नेहमीच चर्चा होत असते. तिची आणि श्वेता तिवारीची याबाबत अनेकदा तुलनाही केली जाते. पलकनं बॉलीवूडचा भाईजान सलमान खानच्या किसी का भाई किसी की जान नावाच्या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये इंट्री केली होती. तिच्या अभिनयानचे चाहत्यांनी कौतुकही केले होते. २२ वर्षांच्या पलकची फॅन फॉलोईंग मोठी आहे.

त्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये पलक आणि ईशान खट्टर एका कार्यक्रमात निमंत्रित असल्याचे दिसते. पलक आल्यानंतर तिनं समोर असलेल्या ईशान खट्टरकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. त्यानंतर चाहत्यांना ती गोष्ट खटकली. त्यांनी पलकला धारेवर धरले आहे. तू एवढा अॅटिट्युड का दाखवते आहेस, तुला कसला एवढा गर्व आहे, असे प्रश्न तिला विचारले आहेत.

यापूर्वी पलक आणि सैफ अली खानचा मुलगा यांच्यात अफेयर असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. त्यांचे डेटिंगचे फोटोही व्हायरल झाले होते. त्यावर मात्र त्या दोन्ही सेलिब्रेटींकडून कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया आली नव्हती. पलकच्या बाबत आता घडलेली घटना तिच्या नेटकऱ्यांना खटकली आहे.