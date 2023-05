Parineeti Chopra: आम आदमी पार्टीचे नेता राघव चड्ढा यांच्याशी साखरपुडा झाल्यानंतर परिणीती चोप्रा हिची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे, अभिनेत्रीनं आज तिच्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की मी आणि राघव गेल्या काही दिवसात आमच्यावर जो प्रेमाचा वर्षाव झाला खासकरुन साखरपुड्याच्या दिवशी आम्हाला जे आशीर्वाद मिळाले यामुळे खूपच खूश आहोत.

परिणीती चोप्रा व्यतिरिक्त राघव चड्ढा यांनी देखील ट्वीट केलं आहे. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे की, ''आम्ही दोघं खूप वेगळ्या क्षेत्राशी संबंध ठेवून आहोत,आणि हे सांगताना आम्हाला अधिक आनंद होत आहे की आमच्यासोबत आमचं जगही आता एकत्र आलं आहे. आम्हाला जे मोठं कुटुंब यामुळे मिळालं आहे ज्याचा आम्ही कधीच विचारही केला नव्हता''. (Parineeti Chopra first post after her engagement with raghav chadha )

राघव आणि परिणीती यांनी आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून लोकांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी लिहिलं आहे की,''आम्ही गेल्या काही दिवसांत आमच्याविषयी बोललं गेलेलं जे काही वाचलंय..पाहिलं त्याचे आभार आम्ही शब्दात व्यक्त करू शकत नाही. तुमच्या आशीर्वादासोबतच आम्ही आमच्या या नव्या आयुष्याची सुरुवात करत आहोत''.

परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा यांचा साखरपुडा १३ मे रोजी दिल्ली येथील कपूरथला हाऊसमध्ये पार पडला.. परिणीती आणि राघव यांच्या आयुष्यातील या खास दिनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कपिल सिब्बल यांच्यासोबतच अनेक नेतेमंडळी हजर राहिले होते. परिणीती चोप्राची बहिण हॉलीवूड स्टार प्रियंका चोप्रा,फॅशन डिझायनर मनिष मल्होत्रा देखील या साखरपुड्यात सहभागी झाले होते.