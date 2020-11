परिणीती चोप्राचा 'स्मॅश'; सायना नेहवाल बायोपिकचा फर्स्ट लूक शेअर

मुंबई - भारताची बॅडमिंटन खेळाडू सायना नेहवाल हिच्या आयुष्यावर चित्रपट तयार करणा-या परिणीती चोप्रानं नुकताच या चित्रपटाचा फर्स्ट लुक शेयर केला आहे. तो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. परिणीतीनेही आपल्या इंस्टाच्या अकाऊंटवरुन सायना नेहवालच्या भूमिकेतील फोटो व्हायरल केला आहे. त्याला चाहत्यांनी पसंती दर्शवली आहे.

परिणीती पूर्वी श्रद्धा कपूर सायनाची भूमिका साकारणार होती. अखेर ती संधी परिणीतीला मिळाली. तिनेही या भूमिकेसाठी मेहनत घेतली आहे. सायनाच्या भूमिकेला न्याय देण्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरल्याचे तिने यापूर्वी सांगितले आहे. मागील वर्षी या चित्रपटाचे शूटिंग सुरू झाले होते. परिणीतीने बॅडमिंटनपटूची भूमिका साकारण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली आहे.

This is going to be huge #Saina @ParineetiChopra @NSaina pic.twitter.com/YIaF4znKyV

— Parineeti Chopra FC (@Parineeti___FC) November 5, 2020