Parineeti Chopra नं बॉलीवूडमध्ये २०१२ मध्ये 'इश्कजादे' सिनेमातून पदार्पण केलं होतं. परिणीती आपल्या दमदार अभिनयासाठी ओळखली जाते. तिनं आपल्या करिअरमध्ये दर्जेदार सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. तिच्या अभिनयाची इंडस्ट्रीत प्रशंसा देखील केली जाते.

'हसी तो फसी' या सिनेमातील तिच्या भूमिकेचं खूप कौतूक झालं होतं. अर्थात तो सिनेमा हिट झाला नव्हता. पण त्यातील तिचा अभिनय भाव खाऊन गेला. पण तुम्हाला माहित आहे का परिणीतीनं तिच्या करिअरमध्ये कितीतरी सुपरहिट सिनेमांना नकार दिला होता.

तिला ऑफर झालेली एक भूमिका अशी होती जर परिणीतीनं ती स्विकारली असती तर तिचं करिअर आहे तिच्यापेक्षा चौपट वेगानं पळालं असतं.(Parineeti Chopra Regret saying no to piku)

बातमीनुसार शूजीत सरकार आपल्या 'पीकू' सिनेमात परिणीती चोप्राला मुख्य भूमिकेसाठी घेऊ इच्छित होता, पण परीनं त्या भूमिकेला नकार दिला कारण त्या दरम्यान ती इतर एका सिनेमात व्यस्त होती. अर्थात या गोष्टीचं दुःख परिणीतीला आजही आहे. पण आता त्याचा पश्चाताप करून काहीच उपयोग नाही.

परिणीतीनं नाही म्हटलं म्हणून शूजीत सरकारची दुसरी पसंत बनली दीपिका पदूकोण आणि त्यांनी 'पीकू' दीपिकाला ऑफर केला. तेव्हा दीपिकानं एका फटक्यात होकार कळवला कारण तिला सिनेमाची कथा आवडली होती.

माहितीसाठी सांगतो की 'पीकू' सिनेमा हीट झाला होता,आणि दीपिकानं आपल्या जबरदस्त अभिनयानं सगळ्यांची मनं जिंकली होती. दीपिकाच्या बेस्ट सिनेमांपैकी 'पीकू' एक आहे.

पीकू सिनेमात दीपिका पदूकोण व्यतिरिक्त अमिताभ बच्चन,इरफान खान मुख्य भूमिकेत होते. दोन्ही स्टार्सनी सिनेमात कमाल अॅक्टिंग केली होती. आणि महत्त्वाचं म्हणजे कुणताच बडा तामझान नसताना ,ग्लॅमरची रंगरंगोटी नसताना हा सिनेमा प्रेक्षकांना खूप आवडला होता.