क्रिती सेनन प्रेग्नंट? फोटो बघाच!

'बरेली की बर्फी'मध्ये झळकलेली क्रिती सेनन सध्या तिच्या अभिनयामुळे चांगलीच चर्चेत असते. नुकतंच 'हाऊसफुल्ल 4' मध्ये तिने आपल्या अभिनयाची झलक दाखवली होती. सोशल मीडियावरच्या तिच्या हटके पोस्टमुळेही ती अनेकदा चर्चेत असते. अशाच प्रकारे सध्याही ती चर्चेत आहे, ते एका फोटोमुळे! या फोटोत ती प्रेग्नंट दिसत आहे, त्यामुळे ती लवकरच आई होणार का अशा चर्चांना उधाण आलंय.

दीपिका-रणवीरची केमिस्ट्री ऑनस्क्रीनही! कपिल देव-रोमीचा लूक व्हायरल

सध्या अनेक अभिनेत्री लग्न करू संसार थाटायच्या तयारीत आहेत. काहींना तर मुलंही झाली आहेत. करिअरच्या महत्त्वाच्या वळणावर असताना क्रिती सेनन प्रेग्नंट आहे का, अशी शंका सर्वांना येऊ लागली आहे. पण ही शंका आहे की ती खरंच प्रेग्नंट आहे यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. पण या शंकांना पूर्णविराम द्या.. कारण हा फोटो तिच्या आगामी चित्रपटातील आहे. क्रिती लवकरच 'मिमी' या चित्रपटात झळकणार आहे. या चित्रपटात ती गरोदर स्त्रीची भूमिका साकारत आहे. पण हास फोटो व्हायरल झाल्याने उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

Exclusive- @kritisanon from the sets of Mimi !

RT if you can't wait to watch her play yet another fabulous role onscreen. #Mimi #KritiSanon pic.twitter.com/1tmshujj3U

— Kriti Sαnon's caƒє (@KritiSanonCafe) February 18, 2020