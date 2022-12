Pirticha Vanva Uri Petla: बंद करा सिरियल! कलर्स मराठीच्या नव्या मालिकेवर प्रेक्षक भडकले..

By

colors marathi serial: सध्या कलर्स मराठीवर नवीन मालिकांची मेजवानी सुरू आहे. एकास एक नवीन विषय घेऊन कलर्स मराठी प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी सज्ज झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच वाहिनीने 'शेतकरीच नवरा हवा..' ही आगळी वेगळी मालिका सुरू केली. अशाच दोन मालिका 'रमा -राघव' आणि 'पिरतीचा वणवा उरी पेटला' सध्या प्रक्षेपणाच्या तयारीत आहेत. आहेत त्यापैकी एक मालिका म्हणजेच 'पिरतीचा वनवा उरी पेटला' ही सुरू होण्याआधीच बंद करा आधी मागणी प्रेक्षकांनी केली आहे.

'पिरतीचा वनवा उरी पेटवा' ही मालिका येण्याआधीच मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक संतापले आहेत. या मालिकेचा प्रोमो काही दिवसांपूर्वी रिलीज झाला, यामध्ये दाखवण्यात आले आहे की, एक श्रीमंत बाई बॅग भरून पैसे घेऊन बँकेच्या बाहेर येते आणि आपल्या गाडीत ठेवते. त्याचवेळी एक मुलगी म्हणजे मालिकेतील नायिका त्या बाईला फसवून त्या पैशांची चोरी करते आणि तो चोरिचा पैसा गावच्या मुलांच्या हितासाठी उपयोग करणार आहे असेही सांगते.. 'आपण चोरी नाही करत,आपण लेव्हल करतो.. समाजात बॅलेन्स राहिला पाहिजे' असे तिचे ब्रीद आहे. यावरूनच आता प्रेक्षकांमध्ये संताप पाहायला मिळत आहे.

प्रेक्षकांनी या प्रोमोवर नकारात्मक मत मांडले आहेत. "या असा सिरीयल मधुन समाजात गुन्हेगारीच प्रमाण अजून वाढणार..", " चोरी ती चोरीच असते त्यातून घेतलेला पैसा हा गुन्हा असतो..", " अशा चोरिच्या पैशाने शिक्षण नाही तर गुन्हागारी शिकवली जात आहे" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत.

एवढेच नाही तर.. "कलर्स मराठी अशा सिरीयला प्रोत्साहन देऊन समाजात चुकीचा संदेश देत आहेत''असेही म्हंटले आहे. ''काही लोकांना तर मालिकेच नाव आणि मालिकेची कथा यातील फरक काय काही समजत नाही'' असेही म्हंटले आहे. कलर्स मराठी वाहिनी 'जय जय स्वामी समर्थ', 'योग योगेश्वर जय शंकर', 'बाळु मामाच्या नावानं चांगभलं' यांसारख्या आध्यात्मिक आणि 'सुंदरा मनामध्ये भरली', 'शेतकरीच नवरा हवा', 'भाग्य दिले तु मला'अशा दर्जेदार मालिकांमुळे चर्चेत असतानाच या नव्या मालिकेमुळे प्रेक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.