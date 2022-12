Sukanya Kulkarni Mone Birthday: स्वतःच्याच लग्नात फोटो काढायला विसरले सुकन्या-संजय.. भन्नाट किस्सा!

नाटक, मालिका आणि चित्रपट अशा तिन्ही माध्यमांमध्ये आपली छाप पडून रसिकांना आपलंसं करणारी अभिनेत्री म्हणजे सुकन्या कुलकर्णी मोने. सुकन्या यांनी आजपर्यंत अनेक नाटक, मालिका या माध्यमातून प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. सध्या त्या झी मराठीवरील 'अगं अगं सासूबाई.. काय म्हणता सूनबाई' या मालिकेत सासूच्या खट्याळ भूमिकेत आहेत. मराठी मनोरंजन विश्वात सुकन्या आणि संजय ही लोकप्रिय जोडी आहे. नाटक करता करता प्रेम आणि मग लग्न असा संजय आणि सुकन्या मोने यांचा प्रवास आहे. आज सुकन्या ताईंचा वाढदिवस, त्या निमित्ताने त्यांच्या लग्नातील एक भन्नाट किस्सा जाणून..

(sukanya kulkarni mone and sanjay mone wedding incidence they forgot to catch picture together)

संजय आणि सुकन्या यांची ओळख ही `ती फुलराणी' या नाटकाच्या दरम्यान झाली. सुरुवातीला ते फार औपचारिकरित्या वागत असत. एकमेकांना ते `संजय सर' आणि `सुकन्या मॅम' अशी हाक मारत. नंतर ही औपचरीतका दूर झाली आणि मैत्री वाढू लागली. पुढे मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि दोघांनीही लग्नाचा निर्णय घेतला. पण बराच उशिराने लग्नाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेकांना त्यांचं दुसरं लग्न आहे की काय असंही वाटत होतं.

दोघांनीही अत्यंत पारंपरिक पद्धतीने आणि थाटात लग्न केलं. यावेळी मनोरंजन विश्वातील बऱ्याच मित्रमैत्रिणींनी हजेरी लावली होती. सुकन्या आणि संजय हे सर्वांमध्येच पाहिल्या पासून प्रचंड लोकप्रिय असल्याने लग्नाला खूप माणसं आली. विशेष म्हणजे प्रत्येकासोबत सुकन्या आणि संजयने फोटो काढले. पण या गडबडीत ते एकमेकांसोबतच फोटो काढायचे विसरले. लग्नानंतर जेव्हा एका मालिकेसाठी त्यांच्या लग्नाचा फोटो हवा होता, त्यावेळी आपण एकमेकांसोबत फोटोच काढला नसल्याचे लक्षात आले. त्या दोघांचा एकत्र असा केवळ एक फोटो सापडला. असा भन्नाट किस्सा त्यांच्या लग्नात घडला होता.

सुकन्या यांच्या विषयी बोलावं तेवढ कमीच आहे. यांनी साकारलेल्या आईच्या भूमिकांमुळे त्यांनी चाहत्यांच्या मनामध्ये अढळ स्थान निर्माण केलेले आहे. 'आभाळमाया', 'जुळून येती रेशीमगाठी', 'चूकभूल द्यावी घ्यावी', 'घाडगे अँड सून' आणि अशा कितीतरी मालिका त्यांच्या सशक्त अभिनयाने लोकप्रिय झाल्या आहेत.