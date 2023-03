Prajakta Koli: प्राजक्ता कोळी लोणावळ्यातील एकविरा आईच्या दर्शनाला, देवीसमोर झाली नतमस्तक

By

Prajakta Koli News: Prajakta Koli News: फार कमी वेळात युट्युब वर व्हायरल व्हिडिओच्या माध्यमातून यशस्वी होणारी मराठमोळी कंटेंट क्रियेटर म्हणजे प्राजक्ता कोळी. शून्यातून विश्व निर्माण करणारी म्हणून प्राजक्ता कोळीची ओळख आहे.

हृतिक रोशनपासून रणवीर सिंग पर्यंत अनेक बॉलिवूड तसेच आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींसोबत तिने व्हिडिओ बनवले आहेत.

मराठमोळी प्राजक्ता पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय ती म्हणजे प्राजक्ता नुकतीच लोणावळातील कार्ला डोंगरावर असलेल्या एकविरा आईच्या मंदिरात दर्शनाला गेली आहे.

प्राजक्ताने सोशल मीडियावर 'नजर हाय तुझी कोल्यांवरी' असं कॅप्शन देऊन हा खास फोटो शेयर केलाय. प्राजक्ता देवीसमोर हात जोडून नतमस्तक झालेली दिसतेय.

प्राजक्ताच्या या फोटोवर अनेकांनी 'एकविरा माते कि जय' अशा कमेंट करून लव्ह रिऍक्शन दिली आहे. प्राजक्ता कोळी सोशल मीडियावर प्रचंड ऍक्टिव्ह असते.

तिचे विविध सेलिब्रिटींसोबत असलेल्या फोटो आणि व्हिडिओवर फॅन्स पसंती देत असतात.

प्राजक्ता जरी जगभरात स्वतःचं नाव कमावत असली तरीही तिने अस्सल मराठमोळ्या संस्कृती आणि परंपरेशी तिची नाळ जोडून ठेवली आहे.

प्राजक्ताने काही दिवसांपूर्वी तिच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टवर अनुष्का शर्मा, सुनिल शेट्टी, नेहा कक्कर, अनन्या पांडे व अनेक दिग्गज कलाकारांनी कमेंट केल्या आहेत.

प्राजक्ता कोळीचे बाबा कॅडबरीच्या कंपनीत शिफ्टमध्ये काम करायचे आता त्याच कंपनीची प्राजक्ता कोळीने जाहिरात केली आहे. त्यामुळे प्राजक्ता भावूक झाली आहे.

प्राजक्ताने जाहिरातीचे काही फोटो इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये तिचे आई-बाबा देखील दिसत आहे.

प्राजक्तासाठी हि अत्यंत आनंदाची आणि तिच्या आई बाबांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. नेटफ्लिक्सवर लवकरच प्राजक्ताची भूमिका असलेल्या मिसमॅच या गाजलेल्या सिरीजचा तिसरा सिझन येतोय.