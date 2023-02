Prajakta Mali: आई हाच तुझा जावई...! या मराठी अभिनेत्याच्या आकंठ प्रेमात होती प्राजक्ता माळी

Prajakta Mali News: मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी सध्या 'पटलं तर घ्या' या चॅट शोमुळे चर्चेत आहे. प्लॅनेट मराठी वरील या चॅट शो मध्ये प्राजक्ता माळीने तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील अनेक गोष्टींवर खुलासा केलाय.

या चॅट शोमध्ये प्राजक्ता सोबत अभिनेत्री ऋतुजा बागवे सहभागी होती. यावेळी बोलता बोलता प्राजक्ताने तिच्या मराठी इंडस्ट्रीतल्या क्रश बद्दल खुलासा केलाय.

(Prajakta Mali was in love with this Marathi actor)

प्राजक्ता माळी गेली अनेक वर्ष मराठी मनोरंजन विश्वात कार्यरत आहे. प्राजक्ताला मराठी इंडस्ट्रीतील एक अभिनेता इतका आवडायचा कि त्याच्याशी लग्न करून माळी कुटुंबासाठी जावई आणण्याचा प्राजक्ताचा विचार होता. प्राजक्ताने बिनधास्तपणे तिला मराठी इंडस्ट्रीतील कोण अभिनेता आवडायचा ते सांगितलं आहे.

प्राजक्ता म्हणाली.."वैभव तत्ववादी माझा क्रश होता. कॉफी आणि बरंच काही नंतर मी आईला विचारलं होतं कि आई चालेल का तुला हा जावई म्हणून.." असा खुलासा प्राजक्ता माळीने केला. वैभव तत्ववादी आणि प्रार्थना बेहेरे यांचा कॉफी आणि बरंच काही सिनेमा प्रचंड गाजला.

चॉकलेट बॉय म्हणून वैभवची वेगळी ओळख निर्माण झाली. याच वैभववर प्राजक्ता माळी फिदा होती.

याशिवाय 'पटलं तर घ्या' या कार्यक्रमात प्राजक्ताला ,'तू पुढच्या वर्षी लग्न करतेयस',असं ऐकलंय म्हटल्यावर.. ती पटकन उत्तरली..''हे तर मी दरवर्षी बोलते''.

पण लागलीच तिनं आपण लग्न करणार..आणि मुलगा अमराठी-मराठी माहित नाही पण जरी अमराठी असला तरी त्याला मराठमोळं बनवेन असं म्हणत आगळावेगळा खुलासा केला.

मराठीमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही नेहमीच सोशल मीडियावर चर्चेत असते. लोकप्रिय अभिनेत्री, डान्सर, याशिवाय महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोची निवेदिका प्राजक्ता माळी हिचं प्रचंड फॅन फॉलोइंग आहे.

तिचा सिनेमा असो किंवा वैयक्तिक आयुष्यातील काही घडामोडी, ती सतत प्रकाशझोतात असते. नुकतच तिने प्राजक्तराज हा तिचा ज्वेलरी ब्रॅण्डही सुरु केला आहे. याशिवाय काही दिवसांपूर्वी सावित्राबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या 'युवा पुरस्कार'ने सन्मानित करण्यात आले.