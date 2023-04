Filmfare Awards 2023: माझ्यासाठी प्रार्थना करा.. भाईजान सलमानला आलंय फिल्मफेयर पुरस्कारांचं दडपण?

Filmfare Awards 2023 Salman Khan News: दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही फिल्मफेअर अवॉर्ड्स 2023 शानदार पद्धतीने रंगणार आहे.

फिल्मफेयर पुरस्कार मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे 27 एप्रिल 2023 रोजी रंगणार आहे.

या अवॉर्ड नाईटमध्ये मनोरंजन विश्वातील सर्वच कलाकारांची मांदियाळी पाहायला मिळणार आहे.

19 मुख्य श्रेणींमध्ये नामांकनांसह तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक श्रेणींमध्ये अनेक पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. या फिल्मफेयर पुरस्कारांसाठी सलमानने खास पोस्ट केलीय जी चर्चेत आहे.

(Pray for me.. salman khan new post before Filmfare Awards 2023)

68 व्या Hyundai Filmfare Awards 2023 च्या आधी, सुपरस्टार सलमान खानने रिहर्सलमधील एक फोटो त्याच्या ऑफिशियल हँडलवर पोस्ट केले. कॅज्युअल कपडे घातलेला सलमान आपली खिशात हात ठेवत फॉर्मल अंदाजात पोझ देताना दिसतो. फोटोमध्ये भव्य स्टेज आणि सजावटीची जवळून झलक देखील मिळते. क्रू मेंबर्स बॅकग्राउंडमध्ये रिहर्सल करताना दिसतात.

हा फोटो शेअर करताना सलमानने लिहिले, "उद्या काय आहे होईल हे कोणालाच माहीत नाही.... कारण उद्या फिल्मफेअर अवॉर्ड्स आहेत.. बस अच्छे से हो जाये, दो करो क्यूंकी दुआओं में है बडा डॅम. वंदे मातरम. (आशा आहे की सर्व होईल. ठीक आहे. कृपया प्रार्थना करा कारण प्रार्थनेत खूप शक्ती आहे.)" अशी पोस्ट सलमानने केलीय.

फिल्मफेयर या प्रतिष्ठित अवॉर्ड शोमध्ये सलमान निवेदनाची जबाबदारी पार पाडणार आहे. याशिवाय सलमान सोबत जान्हवी कपूर, जॅकलीन फर्नांडिस, विकी कौशल आणि टायगर श्रॉफ यांसारखे बॉलीवूड स्टार त्यांच्या डान्स सादरीकरणाने या सोहळ्याला चार चाँद लावतील. फिल्मफेअर अवॉर्ड्स 2023 मध्ये कोणते सिनेमे बाजी मारणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.