Rhea chkraborty: टी.व्ही वरचा सर्वात चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो रोडीज सिझन १९ गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. या शो चा प्रोमो नुकताच रिलीज झाला आहे. या शो मध्ये रिया चक्रवर्ती देखील दिसणार आहे. 'रोडीज १९' च्या माध्यमातून रिया छोट्या प़डद्यावर एन्ट्री करत आहे.

बोललं जात आहे की या शो मध्ये ती परिक्षकेच्या भूमिकेत दिसणार आहे. आता बातमी समोर आली आहे ती रियाच्या एका वादाची. अभिनेत्रीनं शोचा दुसरा परिक्षक प्रिन्स नरुलावर हैराण करणारा आरोप केला आहे.(Prince Narula and rhea chkraborty clashed on the sets of roadies)

मीडिया रिपोर्टनुसार,आपल्याशी बोलताना प्रिन्सनं चुकीच्या शब्दांचा वापर केला तसंच आपल्याला धमकी दिल्याचा आरोप रियानं केला आहे. रियानं प्रिन्सच्या विरोधात शो च्या टीमकडे तक्रार केल्याचं देखील समोर येत आहे.

या संपूर्ण वादानंतर प्रिन्स शो चं शूट सोडून निघून गेल्याचं वृत्त आहे. याआधी रियाचं गौतमसोबत देखील वाद झाला होता पण दोघांनी आपसांत हे भांडण मिटवलं होतं. पण प्रिन्स-रियाच्या वादा संदर्भात शो च्या मेकर्सकडून कोणतीच प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

जेव्हापासून रिया चक्रवर्ती या शो ची परिक्षक बनल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या तेव्हापासून सुशांतचे चाहते नाराज झाल्याचं समोर आलं होतं. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर रियाला अनेकदा ट्रोल केलं गेलं आहे.

एका नेटकऱ्यानं लिहिलं होतं की,'रोडीजचे एवढे वाईट दिवस आले की रियाला त्यांनी घेतलं'. तर आणखी एका नेटकऱ्यानं लिहिलं होतं की,'हे मला मुळीच आवडलं नाही'. सुशांत सिंग राजपूतच्या केसमध्ये रियाचं नाव समोर आल्यानंतर खरंतर गौतम आणि प्रिन्स दोघांनी रियाला पाठिंबा दिला होता. तरी तिनं दोघांशी पंगा घेतल्यानं सगळेच हैराण झालेयत.

नुकतीच या शो च्या ऑडिशनला दिल्लीत सुरुवात झाली. ज्यामध्ये रोडीज गॅंगच्या लीडरच्या भूमिकेत दिसणारी रिया चक्रवर्ती देखील सामिल झाली होती. आता पहायचं की रिया प्रिन्ससोबतच्या तिच्या भांडणावर काय प्रतिक्रिया देते की बोलणं टाळते.