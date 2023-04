Priyanka Chopra आता फक्त बॉलीवूड अभिनेत्री राहिलेली नाही तर एक ग्लोबल पर्सनॅलिटी झालेली आहे. तिनं आपल्या हिमतीवर इंडस्ट्रीत आपलं स्थान पक्क केलं आहे. आपल्या पहिल्या सिनेमात अभिनेत्रीनं खलनायकी भूमिका साकारली होती. पण तुम्हाला माहित आहे का की या भूमिकेसाठी प्रियंका तयारच नव्हती सुरुवातीला. चला जाणून घेऊया नेमकी काय होती कहाणी..(Priyanka Chopra Debut movie andaaz actress cried after getting negative role in first movie)

प्रियंका चोप्रानं 'अंदाज' सिनेमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. आणि हा सिनेमा तिच्या कारकिर्दीतील हिट सिनेमांपैकी एक आहे. पहिल्याच सिनेमापासून प्रियंकानं इंडस्ट्रीत आपली पकड पक्की केली होती.

पण, बोललं जातं की जेव्हा अभिनेत्रीला माहित पडलं की पहिल्याच सिनेमात तिची भूमिका खलनायिकेची आहे,तेव्हा ती ढसाढसा रडली होती. अंदाज सिनेमाचे निर्माते सुनील दर्शन यांनी या गोष्टीचा खुलासा केला होता.

सिद्धार्थ कननच्या एका मुलाखतीत सुनिल दर्शन यांनी प्रियंकासोबतच्या पहिल्या भेटीचा किस्सा सांगितला होता. ते म्हणाले होते की, त्यांनी जवळपास इंडस्ट्रीतील सगळ्याच अभिनेत्रींसोबत काम केले आहे. ज्यात जुही चावला, करीना कपूर, करिश्मा कपूर यांची आणि इतरही बरीच नावं घेता येतील.

पण प्रियंका सोबत काम करण्याचा त्यांच्या अनुभव खूपच भन्नाट होता. निर्माता म्हणाला की, त्या सिनेमानं प्रियंकाला यश दिलं असतं किंवा तिच्या नावावर एक मोठा फ्लॉप जमा झाला असता. पण तिच्या नशिबानं सिनेमा हीट झाला आणि प्रियंकाच्या करिअरला गती मिळाली.

''पहिल्या भेटीत मला प्रियंकाला पाहून वाटलं होतं की या मुलीत काही गोष्टींची कमतरता आहे ज्याला सुधारण्याची गरज आहे''.

सुनिल दर्शन पुढे म्हणाले,''एक तर तिचा रंग सावळा होता पण तिला इंडस्ट्रीत स्वतःला सिद्ध करण्याची भूक होती. माझी पूर्ण टीम,राज कंवर,अक्षय कुमार जेवढे त्यावेळी सेटवर असायचे ते सगळे लारा दत्ताची प्रशंसा करायचे''.

''पण मी म्हटलेलं,लारा द्त्ता चांगलीच आहे पण ब्लॅक हॉर्स रेखा येतेय आता इंडस्ट्रीत ..आणि ती आहे प्रियंका चोप्रा''.

'अंदाज' सिनेमात नकारात्मक भूमिका केल्यानंतरही प्रियंकाला खूप पंसत केलं गेलं.