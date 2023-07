Puneet Superstar FIR: पुनित सुपरस्टारने दिली जीवे मारण्याची धमकी, FIR दाखल

Puneet Superstar FIR News: पुनित सुपरस्टार हा अवलिया सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. Bigg Boss OTT 2 मधुन पुनितला आणखी प्रसिद्धी मिळाली. पण आता पुनितविरोधात FIR दाखल करण्यात आलाय.

फैजान अन्सारी हा सोशल मीडियावर इनफ्लुएन्सर आहे. स्पॉटलाइट मिडीयानुसार, त्याने भोपाळमध्ये पुनीत सुपरस्टारविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. फैजान म्हणतो की, त्याने पुनीत सुपरस्टारवर कमेंट केली होती, त्यानंतर फैजानला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत.

फैजानने आपल्या तक्रार पत्रात सांगितले की, एका मुलाखतीत तो पुनीत सुपरस्टारबद्दल बोलला होता. फैजान म्हणाला की, पुनीत नक्कीच सोशल मीडिया स्टार आहे पण अशिक्षित आहे. ज्यांना बोलण्याची शिस्त नाही. तो अशिक्षित आहेत.

पुनीत सुपरस्टारने 'बिग बॉस OTT 2' मध्ये प्रवेश केला नसावा असे त्याला वाटते, असेही फैजानने सांगितले. कारण फक्त सुशिक्षित, सुसंस्कृत लोक तिथे जातात.

फैजानची ही मुलाखत व्हायरल झाल्यानंतर त्याला धमक्या मिळू लागल्या. त्याला धमकीचे मेल्स आणि मेसेज येऊ लागले. यानंतर त्यांनी पुनीतविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आणि वकिलाचीही भेट घेतली. जेणेकरून यावर लवकरात लवकर कारवाई करता येईल.

आपला मानसिक छळ केला जात असून भविष्यात त्याला काही झाले तर त्याची जबाबदारी पुनीत सुपरस्टारची असेल, असे फैजानने तक्रारीत म्हटले आहे.

फैजान याआधी अॅमेझॉन मिनी टीव्ही शो 'डेटबाजी'मध्ये दिसला आहे. पुनीत सुपरस्टारबद्दल बोलत असताना, 'बिग बॉस ओटीटी 2' सोडल्यानंतर तो म्हणाला की त्याला 'बिग बॉस'ची गरज नाही.

पुनीत सुपरस्टारला बिग बॉस OTT 2 मध्ये स्पर्धक म्हणून बोलावण्यात आले होते. मात्र बिग बॉसच्या घरात प्रवेश केल्यानंतर 12 तासांत पुनीतला घरातून बाहेर काढण्यात आले.

बिग बॉसच्या इतिहासात आजपर्यंत एकही सदस्य इतक्या लवकर घरातून बाहेर पडलेला नाही. हा स्वतःच एक विक्रम आहे. पुनीतला घरातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घरातील कुटुंबीयांच्या सामूहिक मतदानाच्या आधारे घेण्यात आला.

कारण पुनीतसोबत हे सदस्य घरात राहू शकत नाही, असे सर्वांचे मत होते. आता पुनित विरोधात FIR दाखल झाल्यावर त्याच्यावर कारवाई होणार का? हे पाहणं कुतूहलाचा विषय आहे.