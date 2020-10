धोनीच्या मुलीला धमकावणा-यास कडक शिक्षा मिळावी; आर माधवन याने केले टविट्

मुंबई - भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी याच्या मुलीला धमकावणा-यास अखेर पोलिसांनी अटक केली आहे. आता त्याला कडक शिक्षा व्हावी अशा आशयाचे टविट् प्रसिध्द अभिनेता आर.माधवन याने केले आहे. झिवा या धोनीच्या मुलीला एक जणाने ऑनलाईन धमकी देऊन घाबरविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. धमकी देणा-याला पोलिसांनी पकडल्याने त्याबद्दल माधवनने पोलिसांचे आभार मानले आहे.

झिवाला त्रास देणा-या त्या आरोपीला पोलिसांनी कडक शासन करावे अशी मागणी माधवन याने केली आहे. अशाप्रकारच्या 'फेसलेस राक्षसांना' शिक्षा व्हायला हवी. गेल्या काही दिवसांपासून एकजण धोनीच्या मुलीला धमकी देऊन घाबरवत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. यावर माधवन म्हणाला, पोलिसांनी एक मोठी कामगिरी पार पाडली आहे. वेळेवर त्या व्यक्तिला जेरबंद केल्याने कायद्याची भीती आणि आदर लोकांच्या मनात राहणार आहे. ऑनलाईनवर सतत सक्रिय राहून हीनकसपणाचे कृत्य करणा-यांना कडक शिक्षा मिळायला हवी.

Teenager Detained For Issuing Threats Against MS Dhoni's Daughter: Police Great job .. time to clamp down and put the fear of law and god on these faceless monsters who think they can do and say what they want on the internet. Even if they are teens. https://t.co/mu9jR5tnQt

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) October 12, 2020