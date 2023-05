Raj Thackeray: आठवड्याला 10 पिक्चर येणार असतील तर थिएटर कुठून देणार.. राज ठाकरे

सध्या मराठी चित्रपट हा मोठा चर्चेचा विषय झाला आहे. कारण आशय आणि विषयाचा दर्जा असूनही अनेक समस्या मराठी चित्रपटापुढे उभ्या राहिल्या आहेत. कारण मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नाहीय ही मोठी समस्या दर काही दिवसांनी समोर येत आहे.

आता पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटाची तीच अवस्था झाली आहे. कारण बॉलीवुडचे येणारे चित्रपट आणि मराठी चित्रपट यामध्ये मराठी चित्रपटांना पुन्हा एकदा फटका बसू लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी २८ एप्रिल रोजी प्रदर्शित झालेला 'TDM' चित्रपट थिएटरच मिळाले नाही बंद पडला.

तर 'बलोच' हा प्रवीण तरडे यांची प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट ५ मे रोजी प्रदर्शित झाला होता पण त्याच दिवशी प्रदर्शित झालेल्या 'द केरळ स्टोरी' मुळे याही चित्रपटाचे गणित बिघडले. एवढेच काय तर 12 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'रावरंभा' या चित्रपटाचेही प्रदर्शन पुढे ढकलले.

त्यामुळे मराठी चित्रपटांचे प्रदर्शन हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. पण याच संदर्भात आता नुकतेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महत्वाचे विधान केले आहे.

(Raj Thackeray talks about marathi movie not get screen in theatre )

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे सध्या पक्षाचे संघटन बळकट करण्यासाठी विविध ठिकाणी भेट देत आहेत. नुकतीच त्यांनी बदलापूर- उल्हासनगर येथे भेट दिली. यावेळी पक्षाच्या कामकाजा नंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

त्यावेळी त्यांना एका पत्रकाराने मराठी चित्रपटांचा विषय सध्या चर्चेत असून थिएटर मिळत नाहीय, याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर राज ठाकरे म्हणाले, ''त्यासाठी आम्हीच आंदोलन केले. मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळावं म्हणून मनसेनेच पुढाकार घेतला होता. पण एका आठवड्याला 10-10 चित्रपट प्रदर्शित होणार असतील तर आपण तरी काय करणार.. कुणाकुणाला थिएटर मिळणार..'

राज ठाकरे यांच्या विधानाची सध्या बरीच चर्चा आहे. कारण मराठी चित्रपटांच्या पाठीशी कायमच मनसे पक्षाने आणि राज ठाकरे यांनी भक्कम पाठिंबा दर्शवला आहे. पण सध्या चित्रपटांची संख्या आणि थिएटर यांचे गणित साधले जात नसल्याची जाणीव राज ठाकरे यांनी यावेळी करून दिली. कारण प्रत्येक वेळी आंदोलन करण्या आधी वास्तव काय आहे याकडेही पाहणे गरजेचे असते, असे राज ठाकरे यांच्या एकूण विधानातून स्पष्ट होते.