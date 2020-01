मोदींनंतर थलैवा रजनीकांत गाजवणार 'Man Vs Wild'!; शूटींगला सुरवात

बंगळूर : थलैवा रजनीकांत नेहमीच आपल्या स्वॅगमुळे चर्चेत असतो. आता पुन्हा एकदा तो चर्चेत आलाय तो एका हटके कारणाने! डिस्कव्हरी चॅनेलचा प्रसिद्ध 'मॅन व्हर्सेस वाईल्ड' या कार्यक्रमात आता दस्तुरखुद्द रजनीकांत झळकणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. आता रजनीकांत या कार्यक्रमात दिसणार म्हणून चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

#WATCH Actor Rajinikanth arrives at Bandipur forest in Karnataka for a shoot of an episode of 'Man vs Wild' with British adventurer Bear Grylls pic.twitter.com/Eh2Lwd4BAI

प्रसिद्ध निवेदक व 'मॅन व्हर्सेस वाईल्ड'चा सूत्रधार बेअर ग्रिल्स सध्या कर्नाटकातल्या बंदीपूर अभयारण्यात शूटींगसाठी आला आहे. त्याच्यासह रजनीकांतही बंदीपूर अभयारण्यात पोहोचले. सध्या या एपिसोडचे शूटींग सुरू आहे. याआधी लोकसभा निवडणूकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'मॅन व्हर्सेस वाईल्ड' या कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. जीम कॉर्बेट या राष्ट्रीय उद्यानात हा एपिसोड शूट करण्यात आला होता. त्यावेळी मोदी व ग्रिल्सने अनेक साहसी दृश्य साकारली होती. आता मोदींनंतर थेट रजनीकांत या शोमध्ये दिसणार असल्याने थलैवाचे चाहते खूश आहेत.

British adventurer Bear Grylls arrives at Bandipur forest in Karnataka for a shoot with actor Rajinikanth for an episode of his show 'Man vs Wild'. pic.twitter.com/mIkSrOARSz

— ANI (@ANI) January 28, 2020