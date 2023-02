Rakhi Sawant: बॉलीवूड अभिनेत्री आणि बिग बॉस फेम राखी सावंत पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वादामुळे चर्चेत आली आहे. राखीनं आपला पती आदिल खान दुर्रानी विरोधात फसवणूकीचा आणि कौटुंबिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

सध्या आदिलला जामिन मिळालेला नाही आणि तो जेलमध्ये आहे, या दरम्यान राखीचा भाऊ राकेश सावंतने आदिल विषयी खळबळजनक खुलासा केला आहे.

राखी सावंतच्या भावाचा एक व्हिडीओ सध्या जोरदार व्हायरल होताना दिसत आहे.(Rakhi Sawant brother rakesh sawant revelation says adil khan used to hit her sister badly video viral)

राखी सावंतचं आयुष्य सध्या लाइमलाइटमध्ये आहे. आदिल सोबतचं तिचं वैवाहिक आयुष्य अडचणीत सापडलं आहे. यादरम्यान राखीच्या भावाचा एक व्हिडीओ सध्या समोर आला आहे.

व्हिडीओमध्ये राकेश सावंत बोलताना दिसत आहे की, ''ज्या दिवशी आमच्या आईचं निधन झालं होतं त्या दिवशीच आदिलनं राखीला बेदम मारलं होतं. आम्ही राखीला घेऊन कूपर रुग्णालयात गेलो होतो. तिथे तिच्या काही मेडिकल टेस्ट करण्यात आल्या. तिच्या शरीरावर माराचे निशाण जर आपण पाहिलात तर तुम्हालाही रडू आवरणार नाही''.

'' मी देखील त्या दिवशी त्याच्याशी बोललो होतो आणि राखीला मारलं त्याविषयी विचारणा केली होती. यासंदर्भात माझे काका आणि कुटुंबातील इतरांनी देखील त्याच्याशी संवाद साधला होता. आम्हा सगळ्यांनाच त्यानं धुडकावून देत आगाऊपणाचं उत्तर दिलं होतं. आणि म्हणाला होता,हे आमचं वैयक्तिक आयुष्य आहे''.

राकेश सावंतने मीडियाशी बातचीत करताना सांगितलं की आदिल राखीला टॉर्चर करायचा. तसंच,अनेकदा तिच्यावर हातातला ग्लासही त्यानं फेकून मारला आहे.

राकेशने हा दे खील खुलासा केला की आदिलनं दुबईमध्ये प्रापर्टी खरेदी करण्यासाठी राखी सावंत कडून मोठी रक्कम उकळली आहे.

तर,राखीनं देखील सांगितलं होतं की,आदिलच्या हातात जे असायचं ते तो फेकून मारायचा. आपण त्याला खूप विरोध करायचो पण तो खूप मारायचा.

पापाराझीसोबत बोलताना राखीनं हा देखील खुलासा केला होता की,''आदिलच्या अटकेनंतर त्याच्या आईचा आपल्याला फोन आला होता. तिनं आदिलच्या विरोधात मी केस का दाखल केली असा सवाल मला केला''.

तेव्हा मी म्हणाले की,''मी तुम्हा सर्वांना समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. तुमच्या मुलाला तर काही समजूनच घ्यायचं नव्हतं. मी त्याची आई आणि काकीला यासंदर्भात सगळं सांगितलं होतं'', असं देखील राखी म्हणाली.

''आदिलची आई मला फक्त 'वो बच्चा है' असं म्हणायची. तो आता ३० वर्षाचा आहे...मी नेहमीच त्याला माफ करत आली आहे''.