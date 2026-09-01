रॅपर बादशाहचा घटस्फोट! दुसरं लग्न ५ महिन्यात मोडलं, सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली माहिती

रॅपर बादशाह आणि पंजाबी चित्रपटात काम केलेली अभिनेत्री ईशा रिखी यांनी ५ महिन्यांपूर्वी गुपचूप लग्न उरकलं होतं. मात्र आता दोघांनीही घटस्फोट घेतला आहे. सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट करत रॅपर बादशाहने माहिती दिलीय. लग्नानंतर दोघांमध्ये बिनसल्याचं समोर आलं होतं. सोशल मीडियावर दोघांनीही केलेल्या काही पोस्टवरून सगळं ठिक नसल्याचं म्हटलं जात होतं. आता बादशाहने पोस्ट शेअर करत घटस्फोट झाल्याचं जाहीर केलंय. .सोमवारी रात्री रॅपर बादशाहनं पोस्ट करत म्हटलं की, मी आणी ईशा रिखीने सहमतीनं वेगळं होण्याचा आणि आपआपल्या मार्गाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आम्ही एकमेकांचा आदर ठेवून घेतला आहे. आमच्या प्रायव्हसीचा आदर ठेवा असंही रॅपर बादशाहने पोस्टमध्ये म्हटलंय..त्यांना दाखवायचं असतं आम्ही फारच काम करतो... वंदना गुप्तेंचा आस्ताद काळे, स्वप्नील जोशीवर निशाणा? म्हणाल्या- ही आजची मुलं....घटस्फोटाबाबत हे आमचं एकमेव निवेदन असेल. आमच्या नात्याबाबत इतर कोणत्याही चर्चा नकोत अशी विनंतीसुद्धा रॅपर बादशाहने पोस्टमध्ये केलीय. पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी बिग बॉस २० मध्ये दिसण्याची शक्यता आहे..बादशाह आणि ईशा गेल्या ४ वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते. या वर्षी मार्च महिन्यात बादशाह आणि ईशा यांच्या फोटोने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. कुटुंबियांच्या उपस्थितीत खासगी सोहळ्यात दोघांनी गुपचूप लग्न उरकलं होतं. ईशाच्या आईने लग्नाचे फोटो शेअर केले होते. हे लग्न केवळ ५ महिनेच टिकलं..बादशाहचं हे दुसरं लग्न होतं. याआधी त्याचं पहिलं लग्न जॅस्मिन मसीहसोबत झालेलं. दोघांना एक मुलगीसुद्धा आहे. २०१७मध्ये मुलीचा जन्म झाला. त्यानंतर बादशाहने २०२०मध्ये जॅस्मिनसोबत घटस्फोट घेतला. त्यानंतर २०२२ मध्ये बादशाह आणि ईशा यांच्यात रिलेशनशिपला सुरुवात झाल्याचं म्हटलं जातंय. २०२३मध्ये दोघांच्या लग्नाच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र मार्च २०२६ मध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.