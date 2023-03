Ratna Pathak Shah: ज्येष्ठ अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची 'हॅप्पी फॅमिली कंडिशन्स अप्लाय' ही नवीन वेब सिरीज आपल्या भेटीस आलीय,ज्यात त्या हेमलता बेन ही एका गुजराती कुटुंबातील हाऊस वाईफची व्यक्तिरेखा साकारत आहेत.

कोणत्याही प्रसंगी एकच वाक्य बोलेल पण मनाला झोंबेल असं बोलेल अशी ही हेमलता बेन व्यक्तिरेखा आहे. प्रत्यक्ष आयुष्यातही जे मनात ते ओठावर बोलणारी अशी स्पष्टवक्ती अभिनेत्री म्हणून रत्ना पाठक शहा यांना ओळखलं जातं. 'साराभाई वर्सेस साराभाई' मालिकेनं त्यांना घराघरात ओळखलं जाऊ लागलं.

रत्ना पाठक शहा उत्तम अभिनेत्री तर आहेतच पण त्याचबरोबर बिनधास्त आणि बेधडक मत व्यक्त करण्यासाठी देखील त्यांना ओळखलं जातं. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या इंडस्ट्रीत सक्रिय आहेत,त्यांनी अनेक पिढ्यांमधील नवीन-जुन्या कलाकारांसोबत काम केलंय..त्यांना पाहिलं आहे.(Ratna Pathak Shah slams actors who depends on assistant for one cup coffeeः

काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी आपली आगामी सीरिज 'हॅप्पी फॅमिली..' च्या प्रमोशनसाठी गेल्या होत्या. त्यांचा हा शो अॅमेझोन प्राइम व्हिडीओवर स्ट्रीम केला जाणार आहे. सीरिजच्या प्रमोशन दरम्यान अभिनेत्रीनं नव्या काळातील एका चांगल्या अभिनेत्यावर निशाणा साधला आहे.

प्रमोशनला पोहोचलेल्या रत्ना पाठक शाह यांनी संवादा दरम्यान सेटवर अजीब हरकत करणाऱ्या अभिनेत्यांविरोधात बोलताना सांगितलं की, हे कलाकार स्वतःचा कॉफीचा कप देखील स्वतः पकडत नाहीत.

रत्ना पाठक शाह यांनी त्या कलाकारांना सुनावलं जे फक्त जीम करून बॉडी बनवण्यावर फोकस करतात आणि सलग फ्लॉप सिनेमे देतायत.

हेही वाचा: अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

त्या म्हणाल्या की,''त्यांनी असे कितीतरी कलाकार पाहिले आहेत जे सेटवर पण सोबत वर्कआऊट करण्यासाठी यांची टीम आणतात. जे यांचे इक्विपमेट्स सांभाळतात.मग हे काय करतात? पण हे सगळे अभिनयाच्या नावाने शंख..हे किती योग्य आहे?जीम इक्विपमेंट,स्वतःचं कॅटरर्स आणि शेफ हे सगळं सोबत ठेवून सिनेमाची कमाई किती केली यांच्या सिनेमानं?''

'' सिनेमानं तेवढा पैसा कमावला का जितका लावलेला? हे आधी पहा. हे सगळंच जे चाललंय ते मूर्खपणाचं आहे''.

रत्ना पाठक यांनी पुढे एक किस्सा शेअर करताना सांगितलं की,''मी अशा अभिनेत्यांना पाहिलं आहे जे स्वतःची एक कप कॉफी देखील स्वतः घेऊ शकत नाही. त्यासाठी पण एक हेल्पर असतो यांच्यासोबत. अगदी फ्लाईट मध्ये सुद्धा. तोच कॉफीचा कप आणतो,तोच कपचं झाकण काढून मग तो कप यांच्या हातात देतो''.

''अभिनेता एक एक घोट कॉफीचा पिणार आणि मग तो या हेल्परकडे देणार. तुम्ही काय लहान आहात का..असं करायला..हे काय ३ महिन्याच्या मुलासारखं चाललंय. तुम्ही इतके लहान आहात का की स्वतःचा कप देखील पकडू शकता नाही. एवढं अवलंबून राहता दुसऱ्यावर. आयुष्यात खूप गोष्टी घडत असतात..तेव्हा कसं हॅंडल करणार हे लोक.हे सगळं खूपच भीतीदायक आहे''.