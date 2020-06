‘रहना है तेरे दिल में’चा सिक्वल बनणार का? वाचा काय म्हणाला आर माधवन 

मुंबई : अभिनेता आर माधवन आणि दीया मिर्झा यांचा गाजलेला चित्रपट ‘रहना है तेरे दिल में’ याचा सिक्वल येणार असल्याची चर्चा करण्यात येत आहे. या चर्चेला चित्रपटाचा अभिनेता आर माधवन यानेच ट्विट करत उत्तर दिले आहे. त्यामुळे चाहत्यांना ‘रहना है तेरे दिल में’ चा सिक्वल लवकरच पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. या चित्रपटाच्या सिक्वलबद्दल माहिती देत असताना माधवनने चांगल्या स्क्रिप्टची अपेक्षा असल्याचे सांगीतले आहे.

माधवनने दीया मिर्झासोबतचा एक फोटो पोस्ट केला आहे, त्या फोटोसोबतच त्याने लिहीलेल्या कमेंट मध्ये त्याने लिहीले की, “मी रहना है तेरे दिल मे या चित्रपटाच्या सिक्वल बद्दल खूप आफवा ऐकल्या आहेत. मला आशा आहे की त्या खऱ्या असतील कारण मला त्या बद्दल काहीही माहिती नाही. मी प्रार्थना करतोय की कोणाकडे तरी माझ्या आणि दीयाच्या वयाला साजेल अशी स्क्रिप्ट असेल.” त्यापुढे वाढलेल्या वयाकडे इशारा करत माधवनने लिहीले की जर वयाला शोभेल अशी स्क्रिप्ट कोणाकडे नसेल तर चित्रपटाचा सिक्वल हा हत्तीला चड्डी घालण्यासारखं होईल.

# RHTDM ..Guysss ...been reading rumors about the sequel .. and hoping it’s true-cause I have no idea about this .. just praying that someone somewhere has an age appropriate script for Dia and I -varna अब madhav shastri बनना तो hathi को चड्डी पहनाने ke बराबर है। pic.twitter.com/dKYOMEcccA

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) June 24, 2020