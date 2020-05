पुन्हा एकदा रोहित शेट्टी आणि अजय देवगण येणार 'या' सिनेमासाठी एकत्र

मुंबई- दिग्दर्शक रोहित शेट्टी आणि अभिनेता अजय देवगण यांनी एकत्र अनेक हिट सिनेमे दिले आहेत. या जोडीची कमाल म्हणजे बॉक्स ऑफीसवर यांच्या सिनेमांनी रेकॉर्डब्रेक कमाई केली आहे. या ऍक्शनपूर्ण जोडीची गोलमाल आणि सिंघम फ्रँचायजी लोकांना चांगलीच आवडली होती. त्यांचे चाहते नेहमीच त्यांच्या एकत्र येण्याची वाट पाहत असतात. त्यामुळे तुम्ही जर या जोडीचे चाहते असाल तर तुमच्यासाठी एक खुशखबर आहे. लवकरंच ही जोडी तुमच्यासाठी सिनेमा आणण्याच्या तयारीत आहे. हे ही वाचा: शर्लिन चोप्राने हॉट अंदाजात बनविली ही भारतीय स्वादीष्ट डिश एका वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, रोहित शेट्टी लवकरंच 'गोलमाल' सिरीजच्या आगामी सिनेमावर काम करायला सुरुवात करणार आहे. रोहितचं म्हणणं आहे की 'सुर्यवंशी'चं काम जसं संपेल त्यानंतर लगेचच तो 'गोलमाल ५' या सिनेमावर काम करायला सुरुवात करणार आहे. त्यामुळे अजयच्या चाहत्यांना अजयला पुन्हा एकदा कॉमेडी अवतारात पाहण्याची संधी मिळणार आहे. रोहित शेट्टीचा 'सुर्यवंशी' हा सिनेमा कोरोना व्हायरसच्या कारणामुळे लॉकडाऊनमध्ये अडकला आहे. हा सिनेमा मार्चमध्ये रिलीज होणार होता मात्र आता हा सिनेमा जेव्हा थिएटर सुरु होतील तेव्हाच प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. 'सुर्यवंशी' या सिनेमात अक्षय कुमारसोबत कतरिना कैफ देखील महत्वाच्या भूमिकेत आहे. 'गोलमाल ५' वर रोहित शेट्टी लॉकडाऊनमध्ये काम करायला सुरुवात तर करणार आहे मात्र यासाठी प्रेक्षकांना किती काळ याची वाट पाहावी लागेल हे मात्र सांगता येत नाही. मात्र लॉकडाऊन संपला आणि शूटींगची परवानगी मिळाली की रोहित लगेचच त्याच्या आगामी सिनेमांची जोरदार तयारी करेल हे मात्र नक्की. रोहितच्या सिनेमांमध्ये भरपूर ऍक्शन असते, गाड्यांची तोडफोड असते, फायटिंग सीन असतात त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने यावर काम करणारं मनुष्यबळ त्याला लॉकडाऊनच्या काळात तरी एकत्र आणता येणं शक्य होणार नाही..आणि म्हणूनंच रोहित शेट्टीला त्याच्या सिनेमांचं शूट सुरु करण्यासाठी लॉकडाऊन संपण्याची वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही. rohit shetty wants to work on golmaal5 with ajay devgn soon after lockdown

